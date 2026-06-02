Insólito: a días del Mundial 2026, la mayoría de los estadounidenses no tiene interés en el torneo Una encuesta reveló que el 66% de los estadounidenses no tiene ningún interés en la Copa del Mundo. Solo la comunidad hispana y los inmigrantes mantienen viva la expectativa por ver a la Selección argentina. Por Agregar C5N en









El hincha de Estados Unidos todavía es reacio al "soccer".

Pese a que Estados Unidos es uno de los anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá, el entusiasmo en el país norteamericano parece estar muy lejos de la pasión que se vive en el resto del planeta. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses confesó que no tiene interés en el evento o que directamente no le prestará atención.

A pesar del crecimiento de la MLS y la llegada de figuras de talla mundial como Lionel Messi, el fútbol aún no logra romper la hegemonía de las disciplinas históricas del país. Mientras que el fútbol americano lidera las preferencias con un 53% de adhesión, el "soccer" aparece en el extremo inferior con apenas un 3%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pewresearch/status/2061890084186489149&partner=&hide_thread=false In a March survey, 28% of Americans said they will likely follow the men’s soccer #WorldCup starting June 11, and about 1 in 10 of them predicted Spain will win.



Who do you expect to win? pic.twitter.com/4Y9HUIDlGl — Pew Research Center (@pewresearch) June 2, 2026 El estudio, realizado a 3.507 personas, detalla que solo un 28% de los adultos planea seguir el torneo de alguna manera. De este grupo, apenas el 14% afirma que lo hará con un nivel alto de atención.

La verdadera expectativa por el Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio, se concentra en las comunidades inmigrantes: el 54% asegura que seguirá el torneo, frente a solo un 23% de los nacidos en Estados Unidos. Dentro de estos grupos, los ciudadanos de origen asiático (44%) e hispano (42%) son quienes muestran mayor interés, convirtiendo al evento en un espacio de pertenencia cultural.

Los favoritos y el lugar de la Selección argentina Incluso entre quienes planean ver los partidos, no existe un consenso sobre quién será el campeón, y el 41% admitió no tener un favorito claro. No obstante, en el reparto de predicciones, los nombres que aparecen en la cima son: