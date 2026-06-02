3 de junio de 2026 Inicio
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Insólito: a días del Mundial 2026, la mayoría de los estadounidenses no tiene interés en el torneo

Una encuesta reveló que el 66% de los estadounidenses no tiene ningún interés en la Copa del Mundo. Solo la comunidad hispana y los inmigrantes mantienen viva la expectativa por ver a la Selección argentina.

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El hincha de Estados Unidos todavía es reacio al soccer.

El hincha de Estados Unidos todavía es reacio al "soccer".

Pese a que Estados Unidos es uno de los anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá, el entusiasmo en el país norteamericano parece estar muy lejos de la pasión que se vive en el resto del planeta. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses confesó que no tiene interés en el evento o que directamente no le prestará atención.

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A pesar del crecimiento de la MLS y la llegada de figuras de talla mundial como Lionel Messi, el fútbol aún no logra romper la hegemonía de las disciplinas históricas del país. Mientras que el fútbol americano lidera las preferencias con un 53% de adhesión, el "soccer" aparece en el extremo inferior con apenas un 3%.

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El estudio, realizado a 3.507 personas, detalla que solo un 28% de los adultos planea seguir el torneo de alguna manera. De este grupo, apenas el 14% afirma que lo hará con un nivel alto de atención.

La verdadera expectativa por el Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio, se concentra en las comunidades inmigrantes: el 54% asegura que seguirá el torneo, frente a solo un 23% de los nacidos en Estados Unidos. Dentro de estos grupos, los ciudadanos de origen asiático (44%) e hispano (42%) son quienes muestran mayor interés, convirtiendo al evento en un espacio de pertenencia cultural.

Los favoritos y el lugar de la Selección argentina

Incluso entre quienes planean ver los partidos, no existe un consenso sobre quién será el campeón, y el 41% admitió no tener un favorito claro. No obstante, en el reparto de predicciones, los nombres que aparecen en la cima son:

  • España: 9% - 10%
  • Argentina: 8%
  • Brasil: 8%
  • Francia: 7%
  • Estados Unidos: 7%

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Messi, llega como una de las principales candidatas para revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y buscará el bicampeonato, algo que no ocurre desde la hazaña de Brasil en 1962. Con 48 selecciones y sedes repartidas en tres países, el Mundial 2026 será el más grande de la historia, aunque el público local todavía parece estar mirando hacia otro lado.

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