3 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump apoyó a Abelardo de la Espriella para el balotaje en Colombia y Gustavo Petro lo cruzó: "Interviene en otro país"

El presidente de Estados Unidos respaldó al candidato opositor, quien disputará un balotaje contra Iván Cepeda. Su par de Colombia le respondió y pidió "votar en plena libertad".

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Donald Trump junto a Gustavo Petro.

Donald Trump junto a Gustavo Petro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el triunfo en las elecciones de Colombia de Abelardo de la Espriella, quien ahora disputará un balotaje contra Iván Cepeda el 21 de junio ante la falta de mayorías absolutas. Su par de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al republicano y advirtió que "interviene en las decisiones de otro país".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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En una publicación en Truth Social, Trump elogió a De la Espriella y expuso su entusiasmo para que suceda a Petro en Colombia: "Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!". Además, lo definió como "inteligente, fuerte y firme".

Por su parte, Petro cruzó al mandatario norteamericano y recordó la autonomía del país colombiano. "Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia", aseveró.

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De la Espriella se postula como candidato presidencial por el partido de ultraderecha Defensores de la Patria junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo. Sus promesas de campaña son terminar con los procesos de paz con grupos armados, legalizar el porte de armas para civiles, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, y recomponer las relaciones entre Colombia e Israel, entre otros.

El empresario dice defender la Patria, la familia, la economía de libre mercado, la reducción del Estado y la propiedad privada. Además, se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, al feminismo, a la eutanasia y a la adopción homoparental. En campaña prometió cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que procesa a los exguerrilleros y exmilitares que han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en las elecciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió el martes en que hubo fraude durante las recientes elecciones presidenciales a causa de una "modificación" en el padrón nacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que "la modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas". Además, sostuvo que el sistema registra 885.409 cédulas nuevas que "no se inscribieron en la fecha legal".

El jefe de Estado indicó que el registro oficial pasó de 41,4 millones a más de 42,3 millones de votantes en muy poco tiempo. Por este motivo, exigió investigaciones formales sobre los cambios detectados entre la publicación inicial y los comicios.

Estas acusaciones encontraron el rechazo inmediato de diversas instituciones estatales. El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del proceso y garantizó la total normalidad del escrutinio oficial.

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