Tras el duro golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores luego de una dolorosa derrota ante Universidad Católica, Boca ya conoce el día y el horario de la serie contra O'Higgins de Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana. La Conmebol oficializó este miércoles el cronograma completo para los 16avos de final del certamen, donde el Xeneize definirá gran parte de su año.
El partido de ida se disputará el próximo jueves 23 de julio a las 21:30 en La Bombonera, mientras que la revancha será exactamente una semana después, el jueves 30 de julio en el mismo horario. Sin embargo, hay un foco de conflicto latente: la sede del segundo encuentro aún no está confirmada. El conjunto trasandino pretende jugar en su estadio en Rancagua, pero el mismo no se encuentra habilitado por la Conmebol al no cumplir con el aforo mínimo de 20 mil personas, por lo que el escenario de la vuelta es una incógnita.
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La principal preocupación en Boca pasa por el ajustado calendario: los 16avos de final de la Sudamericana comenzarán apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026, prevista para el 19 de julio, por lo que el equipo llegará sin margen para descansar ni disputar partidos oficiales previos. A eso se suma la incertidumbre por Leandro Paredes, quien podría perderse el debut si la Selección argentina alcanza las instancias decisivas de la Copa del Mundo.
Como si fuera poco, la serie marcará el inicio de un nuevo ciclo tras la salida de Claudio Úbeda, con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajando contrarreloj para definir al próximo entrenador, que tendría el desafío de debutar en un cruce eliminatorio y sin tiempo para preparar al equipo.
En caso de que Boca logre superar al conjunto dirigido por el argentino Lucas Bovaglio, el camino en octavos de final ya está trazado: el rival será Recoleta de Paraguay, equipo que dio el batacazo al clasificar primero en su zona sobre San Lorenzo. Cabe destacar que Boca no es el único argentino en esta etapa de repechaje, ya que Tigre se medirá ante Nacional de Uruguay y Lanús hará lo propio frente a Cienciano de Perú, buscando un lugar en la fase final del segundo torneo más importante del continente.
Todos los horarios de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Nacional vs. Tigre
- Ida: martes 21/7 a las 19:00h en el Gran Parque Central, Montevideo
- Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el José Dellagiovanna, Victoria
Universidad Central de Venezuela Fútbol Club vs. Santos
- Ida: martes 21/7 a las 20:30h en el Estadio Olímpico de la U.C.V., Caracas
- Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el Estadio Urbano Caldeira, Santos
Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
- Ida: miércoles 22/7 a las 17:00h en el Estadio Atanasio Girardot, Medellín
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00h en el Estadio São Januário, Río de Janeiro
Lanús vs. Cienciano
- Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Ciudad de Lanús, Lanús
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Sporting Cristal vs. RB Bragantino
- Ida: miércoles 22/7 a las 19:30h en el Estadio Nacional del Perú, Lima
- Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30h en Estadio a definir
Bolívar vs. Gremio
- Ida: jueves 23/7 a las 18:00h en el Estadio Hernando Siles, La Paz
- Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Arena do Grêmio, Porto Alegre
Santa Fe vs. Caracas
- Ida: jueves 23/7 a las 19:30h en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
- Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Olímpico de la U.C.V, Caracas
Boca Juniors vs. O’Higgins
- Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio La Bombonera, Buenos Aires
- Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30h en Estadio a definir