Se confirmó cuándo juega Boca contra O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana La Conmebol anunció el fixture de los 16vos de final, donde el Xeneize enfrentará al equipo chileno tras la dura eliminación de la Copa Libertadores. Tigre y Lanús serán los otros argentinos que buscarán la ronda siguiente. Por Agregar C5N en









El Xeneize enfrentará al humilde equipo chileno en la Copa Sudamericana.

Tras el duro golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores luego de una dolorosa derrota ante Universidad Católica, Boca ya conoce el día y el horario de la serie contra O'Higgins de Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana. La Conmebol oficializó este miércoles el cronograma completo para los 16avos de final del certamen, donde el Xeneize definirá gran parte de su año.

El partido de ida se disputará el próximo jueves 23 de julio a las 21:30 en La Bombonera, mientras que la revancha será exactamente una semana después, el jueves 30 de julio en el mismo horario. Sin embargo, hay un foco de conflicto latente: la sede del segundo encuentro aún no está confirmada. El conjunto trasandino pretende jugar en su estadio en Rancagua, pero el mismo no se encuentra habilitado por la Conmebol al no cumplir con el aforo mínimo de 20 mil personas, por lo que el escenario de la vuelta es una incógnita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2062315293397975348&partner=&hide_thread=false ¡El fixture del Playoffs de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/k30Pzhsimh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 3, 2026 La principal preocupación en Boca pasa por el ajustado calendario: los 16avos de final de la Sudamericana comenzarán apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026, prevista para el 19 de julio, por lo que el equipo llegará sin margen para descansar ni disputar partidos oficiales previos. A eso se suma la incertidumbre por Leandro Paredes, quien podría perderse el debut si la Selección argentina alcanza las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

Como si fuera poco, la serie marcará el inicio de un nuevo ciclo tras la salida de Claudio Úbeda, con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajando contrarreloj para definir al próximo entrenador, que tendría el desafío de debutar en un cruce eliminatorio y sin tiempo para preparar al equipo.