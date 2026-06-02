Duro revés para Burford: la justicia de Estados Unidos rechazó revisar el fallo de YPF a favor de Argentina

La Procuración del Tesoro comunicó que, este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina, en el caso por la expropiación de YPF.
La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país.
Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público.
La Procuración del Tesoro reafirma su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional.