En medio de la interna, el gesto de Karina Milei para apaciguar las aguas con Patricia Bullrich

La secretaría general de la Presidencia recibió a la senadora para contener la interna y sellar la paz con la hermana de Javier Milei.

La secretaria general dela Presidencia, Karina Milei , recibió en su despacho del primer piiso de la Casa Rosada a la senadora Patricia Bullrich, en una reunión que sirvió para mostrar unidad y despejar los rumores sobre la continuidad de la exministra de Justicia en las filas de La Libertad Avanza.

El encuentro se conoció a partir de un posteo de Bullrich en las red social X: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei ", comentó la legisladora.

La publicación funcionó como el mensaje político, después de las controversias acerca del pliego de la jueza María Verónica Michelli, un tema que avivó las internas dentro del oficialismo. Michelli es familiar directo del periodista de investigación Hugo Alconada Mon , uno de los cronistas que impulsó la investigación del caso $LIBRA.

Ayer, tras anunciar que no impugnaría la postulación de Michelli, Bullrich ofreció al presidente Milei su renuncia a la presidencia el bloque de LLA en la Cámara Alta, que fue desestimada por el mandatario.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre su ofrecimiento de renuncia

La senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich reconoció que le ofreció al presidente Javier Milei dejar su cargo al frente de la bancada oficialista en la Cámara Alta, luego de que rechazara la decisión de frenar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar del periodista Hugo Alconada Mon. "Presenté mi renuncia y él no le dio importancia", aseguró.

"Se lo planteé en una charla muy madura, muy seria y uno pone a disposición su renuncia porque es lo que hacen las personas de bien. Él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación, así que eso queda ahí", relató este miércoles en diálogo con periodistas a la salida del Congreso.