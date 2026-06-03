3 de junio de 2026 Inicio
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ANDIS: acorralados, los Kovalivker buscan ganar tiempo y piden una pericia a los audios de Diego Spagnuolo

Los dueños de la Droguería Suizo Argentina solicitaron investigar si hay indicios de clonación de la voz del extitular del organismo o modificación mediante inteligencia artesanal.

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Eduardo Kovalivker

Eduardo Kovalivker, dueño de la Suizo Argentina.

Los abogados de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas.

Todavía no se sabe cómo si el bloque estará obligado a acompañar o si habrá libertad de acción.
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En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan “indicios de clonación de voz”, “modificación mediante inteligencia artificial”, “procesamiento mediante voice synthesis”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”.

El planteo busca que la pericia ordenada por el juez Ariel Lijo sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido.

“Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense”, dice la presentación de los Kovalivker

Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”.

Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática.

Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la “secuencia temporal de edición”, identificar “puntos de corte”, eventuales “superposiciones de capas”, “inserciones no naturales” y posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”.

La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios. Concretamente, pidió que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias.

Pedido de máxima preservación de la evidencia

La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos.

Entre otras cuestiones, requirió que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis. Asimismo, pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”.

Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación.

Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas.

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