"Paulo nunca está para nada": la confesión de Oriana Sabatini sobre su matrimonio con Dybala La hija de Cahterine Fulop y Osvaldo Sabatini reveló detalles de cómo es su vida profesional y familiar junto al mediocampista de la Roma. Agregar C5N en









Sabatini reveló el desgaste de llevar "dos vidas" separadas y el costo emocional de la rutina europea. Redes sociales

Oriana Sabatini habló de su matrimonio con Paulo Dybala, con quien se casó en julio de 2024 y el nacimiento de su hija en 2026: "Paulo nunca está para nada", confesó la escrittora sobre su pareja. Actualmente, "La Joya" está en Argentina por un receso en el fútbol europeo, junto a Oriana y Gía.

La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini confesó la soledad que vive junto al futbolista: "Yo siempre siento que tengo dos vidas y me cuesta mucho unirlas. Paulo nunca está ni para los casamientos de mis amigas, ni para los cumpleaños, e incluso para mis cosas de laburo",

La integrante del canal de streaming Olga destacó que desde su entorno naturalizaron la ausencia del jugador de La Roma: "Por ejemplo, en los casamientos me ponen en la mesa de los solteros porque mi pareja no está. Es muy loco".

Embed "Paulo nunca está para nada, ni para los cumpleaños, ni para mis cosas de laburo. En los casamientos me meten en la mesa de los solteros": Oriana Sabatini reveló que Dybala no está muy presente por su trabajo y confesó que sigue "siendo una adolescente" a pesar de ser madre. https://t.co/V77c6Md7rv pic.twitter.com/BNX1So2NEN — MDZ Online (@mdzol) June 3, 2026 En su charla em Olga, la influencer dejó en claro que congeniar la vida profesional del campeón mundial con la de padre y marido es difíciil. Enseguida aclaró que "no es porque no quiere, sino porque no puede. Él tiene que estar en Roma jugando", remarcó Sabatini.