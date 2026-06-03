"Paulo nunca está para nada": la confesión de Oriana Sabatini sobre su matrimonio con Dybala

Oriana Sabatini habló de su matrimonio con Paulo Dybala, con quien se casó en julio de 2024 y el nacimiento de su hija en 2026: "Paulo nunca está para nada", confesó la escrittora sobre su pareja. Actualmente, "La Joya" está en Argentina por un receso en el fútbol europeo, junto a Oriana y Gía.
La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini confesó la soledad que vive junto al futbolista: "Yo siempre siento que tengo dos vidas y me cuesta mucho unirlas. Paulo nunca está ni para los casamientos de mis amigas, ni para los cumpleaños, e incluso para mis cosas de laburo",
La integrante del canal de streaming Olga destacó que desde su entorno naturalizaron la ausencia del jugador de La Roma: "Por ejemplo, en los casamientos me ponen en la mesa de los solteros porque mi pareja no está. Es muy loco".
En su charla em Olga, la influencer dejó en claro que congeniar la vida profesional del campeón mundial con la de padre y marido es difíciil. Enseguida aclaró que "no es porque no quiere, sino porque no puede. Él tiene que estar en Roma jugando", remarcó Sabatini.
Oriana Sabatini debutó en el streaming Olga
Desde marzo pasado, Oriana Sabatini y Paulo Kablan conducen el ciclo True Crime conproducido por OLGA: una miniserie que cuenta algunos de los casos más icónicos de la historia criminal argentina. Se emite On Demand a trabés de YouTube. La modelo estudió y se recibió de tanatopraxia y tanatoestética, una disciplina técnica enfocada en la higienización, conservación, embalsamamiento y cuidado estético de cadáveres.