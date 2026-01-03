3 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump reveló la última conversación con Nicolás Maduro antes del ataque a Venezuela

El presidente estadounidense contó que hubo negociaciones hasta los últimos días, pero que debieron recurrir a "algo que fuera realmente mucho más quirúrgico, mucho más fuerte".

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

"Básicamente le dije: 'Tenés que rendirte. Tenés que entregarte'. Y estaba cerca, pero eal final tuvimos que hacer algo que fuera realmente mucho más quirúrgico, mucho más fuert", reconoció en una entrevista brindada a Fox News en el marco de la conmoción por la intervención militar en horas de la madrugada.

Trump comentó que "esto fue mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho. Esto es increíble. Y aprendimos mucho en el proceso, aprendimos muchas cosas. Pero esto fue un símbolo muy importante".

Luego enfatizó en el hecho de que hubo negociaciones hasta último momento para evitar el conflicto, aunque el presidente estadounidense advirtió que "él (por Nicolás Maduro) no estaba dispuesto. Hablé con él hace una semana, un par de veces, pero fue hace una semana".

Además, contó que el ataque estaba planeado hace tiempo atrás y que la idea era hacerlo por lo menos cuatro días antes, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la subsiguiente detención de Nicolás Maduro tomó por sorpresa al mundo. Durante las últimas horas trascendieron detalles de cómo fue el arresto del mandatario y su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Maduro, aseguran que el presidente de Venezuela y su esposa fueron retirados a la fuerza de sus dormitorios a mitad de la noche mientras dormían, por parte de los efectivos estadounidenses en medio de los ataques militares que iniciaron alrededor de las 2 de la madrugada.

Concretamente, el operativo militar fue llevado adelante por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos y, pese a los altercados que tuvieron lugar durante las acciones de detención, no hubo que lamentar víctimas.

Una vez detenido, el propio Donald Trump confirmó que fue trasladado en helicóptero. En diálogo con Fox, también contó que siguió toda la operación desde una habitación en Estados Unidos y narró el paso a paso de la detención.

"Miramos todo desde una habitación, cada aspecto del operativo. Estábamos rodeados de mucha gente, incluyendo generales que sabían lo que estaba pasando y que estaban complicados. Fue todo muy complejo", comentó.

Después agregó: “Me dijeron miembros de las fuerzas armadas que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”.

Luego felicitó al equipo por la velocidad de ejecución de las acciones, planeadas hacía cuatro días pero que se postergaban por malas condiciones climáticas. El mandatario habló sobre la enorme cantidad de misiles y naves empleadas durante el ataque y celebró que todo haya sido realizado "en cuestión de segundos".

Sobre el futuro de Nicolás Maduro, está previsto que agentes del FBI junto con fuerzas especiales estadounidenses trasladen a Maduro a Nueva York en un buque, donde será juzgado por narcoterrorismo en un tribunal federal de Manhattan.

