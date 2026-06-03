Luli González habló sobre su propio caso en el marco del Ni Una Menos: "Por miedo, no lo hablo ni en terapia"

La influencer, conmovida, contó que sufrió violencia de género en carne propia y, a pesar de que no le resultó fácil hacerlo, advirtió: "Me parece importantísimo hablarlo".

La creadora de contenido Luli González relató con crudeza una situación de abuso y marcó uno de los momentos más emotivos del streaming argentino en este 3J. Durante el programa, en el que se abordaban casos de violencia de género y salían al aire familiares de víctimas, la influencer rompió en llanto y reveló que vivió una situación que, aún hoy, tiene temor de contar.

"Yo tengo mi propia experiencia y por miedo no lo hablo. Ni en terapia lo puedo hablar del miedo que genera", expresó entre lágrimas la joven durante el vivo que conducía Elizabeth "La Negra" Vernaci y que tiene entre sus panelistas a Paula Chaves. "Me parece importantísimo hablarlo con tus amigos, con tus amigas, con tus papás, con tu familia, con quien sea, porque una se siente sola y no saben lo que cambia sentirse acompañada, sentirse escuchada", expresó.

En relación a la decisión de la producción de Olga, González celebró el espacio para poder contar su situación y ponderó la contención del entorno. "Me parece importantísimo lo que estamos haciendo y me parece importantísimo que se hable porque, gracias a que se empezó a hablar todo esto, yo en 2018 pude empezar a entender cosas que me habían pasado, situaciones que, yo creo, muchísimas mujeres lamentablemente vivieron", afirmó la joven.

te amo tanto luli gonzalez y sos tan valiente. gracias por contar tu historia. no estas sola hermana, nunca lo vas a estar estoy destruida #NiUnaMenosxOlga pic.twitter.com/HafALbV95R

En el vivo, las mujeres presentes coincidieron y le hablaron directamente a los varones que forman parte de la audiencia habitual del canal de streaming. "Y si sos un chabón y sos consciente, pero realmente consciente, agarrá a tus amigos y charlalo, por favor. No saben lo que a una le arruina la vida y te arruina todo tipo de momentos", mencionó la protagonista del duro episodio de violencia.

La influencer se refirió a la cantidad de mujeres que conoce que han vivido situaciones de violencia machista y subrayó la gravedad que eso acarrea. "Lo peor de todo es que no solo conozco mi caso. En mi familia hay un montón de casos, entre mis amigas. Perdón la repetición, pero hay que hablar de esto, es importantísimo que en todos lados hablemos de esto y que todos seamos conscientes, nada más", sentenció Luli, visiblemente emocionada.

Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de la organización Amnistía Internacional, mientras se realizaban varias marchas en todo el país en contra de la violencia de género y para reclamar respuestas del Gobierno ante los femicidios y las desapariciones de mujeres.

Amnistía Internacional advirtió en Instagram sobre el avance de la violencia de género: "Que no te digan que 'nos pasamos tres pueblos'. Nos siguen matando. Y no es solo una lucha de mujeres: es una responsabilidad de toda la sociedad. De quienes gobiernan. De la Justicia. De la sociedad. De cada persona que sigue mirando para otro lado".

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En tal sentido, remarcaron el pedido hacia la sociedad. "A vos, que estás leyendo: sumate. Movilizate. Hablalo con otros. Compartí. Exigí respuestas y justicia. Nos vamos a seguir 'pasando' todos los pueblos que hagan falta hasta que dejen de matarnos", subrayaron.

Al mismo tiempo señalaron que los femicidios son usuales: "Se sigue cuestionando la violencia de género en lugar de combatirla. Se sigue cuestionando a la víctima en vez de al victimario. Se sigue cuestionando la figura de femicidio. El sistema judicial actúa tarde y de manera ineficiente. En al menos el 44% de los casos registrados en 2025 había antecedentes de violencia de género. Los femicidios no son hechos aislados".