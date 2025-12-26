En el punto más alto de las tensiones con Estados Unidos, Venezuela liberará 99 presos políticos

Según el parte emitido por el régimen de Nicolás Maduro, 75 de los excarcelados corresponden a aquellas personas que habían sido detenidas por manifestarse contra el gobierno por el fraude cometido en las anteriores elecciones presidenciales.

Familiares de presos políticos protestaron frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, en diciembre de 2024.

Cuando las tensiones con Estados Unidos están en su punto más alto, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunció este viernes que liberará a unos 99 presos políticos opositores , la cifra más alta de excarcelados durante el último año. Según el mandatario, la medida fue tomada como un gesto de la Navidad.

Qué es la medetomidina, la poderosa "droga de la abstinencia" que alarma a EEUU

Según el parte del Ejecutivo, 75 de los prisioneros que serán liberados corresponden a aquellas personas que habían sido detenidas a mediados del año pasado cuando una multitud tomó las calles de Venezuela para protestar por el desconocimiento del resultado las elecciones presidenciales por parte del régimen chavista y que habían dado como ganadora a la formula opositora compuesta por Edmundo González y María Corina Machado.

De todos modos, aún seguirán presos una enorme cantidad de manifestantes que participaron de las protestas contra el régimen de Maduro en Venezuela. A partir de los datos recogidos por las ONGs Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, son cerca de 1.000 las personas que aún continúan privadas de su libertad por oponerse al fraude electoral cometido por el Gobierno.

Hasta el momento se desconoce la lista completa de la identidad de los presos políticos que serán liberados y si alguno de ellos serán activistas sociales de primera línea en Venezuela. Lo que sí se sabe es que una de ellas será Marggie Orozco, una profesora que días atrás había sido condenada a 30 años de prisión por difundir contenidos críticos al régimen mediante una cadena de Whatsapp.

Además, esta excarcelación será la más numerosa del último año. En agosto pasado, el régimen de Maduro había liberado tan solo a unos 13 presos. Mientras que el anterior antedecente también había sucedido en la Navidad pasada, cuando el Gobierno autorizó la salida de unas 100 personas de las cárceles.

maduro bailando 24-12-25 El presidente de Venezuela Nicolás Maduro protagonizó el primero de una serie de festejos de Navidad en Caracas.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón emitió un comunicado en el que destacó la importancia positiva de la liberación de unas 99 personas de las cárceles del chavismo, pero también aseguró que la medida es "claramente insuficiente, si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos que constan en nuestros registros".

"La liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo. El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política", sentenció el escrito difundido por la mencionada asociación civil de Derechos Humanos en Venezuela.

Venezuela sancionó una ley que castiga con 20 años de cárcel a quien apoye la campaña militar de Estados Unidos

El Parlamento de Venezuela aprobó el martes pasado una ley para penalizar con hasta veinte años de prisión a aquellas personas que desde el territorio nacional promuevan o respalden la campaña militar de Estados Unidos contra el régimen local de Nicolás Maduro.

La iniciativa fue aprobada de manera unánime por el chavismo, que tiene mayoría propia en la Asamblea Nacional, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros grupos afines al régimen de Maduro. Esta nueva normativa es una amenaza directa a aquellos ciudadanos que respalden abiertamente la campaña militar que lleva adelante Washington contra Caracas, en la que ya fueron asesinadas 106 personas en los ataques en aguas internacionales y dos buques petroleros fueron incautados por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas.

“Desde 2024 hemos tenido también una represión jurídica, es decir, se ha reforzado una arquitectura legal contraria a los principios de la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable del conflicto político”, aseguró Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educacion-Acción en Derechos Humanos (Provea), en diálogo con el medio TN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2003315264977535042?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003315264977535042%7Ctwgr%5Ed34b76b697579248bb7606ce02f6578120a3ba93%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fvenezuela-sanciono-una-ley-que-castiga-20-anos-carcel-quien-apoye-la-campana-militar-eeuu-n224775&partner=&hide_thread=false | Diosdado Cabello: "El Imperio, más temprano que tarde, tiene que desaparecer por el bien de la humanidad, o sino la humanidad irá a la barbarie". pic.twitter.com/FJiyH8IYv0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 23, 2025

Esta normativa, que busca evitar el apoyo a la campaña militar estadounidense para forzar la salida de Maduro en Venezuela, no fue la única que se aprobó durante este martes. Además, el Parlamento dio luz verde a la "Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales".

La última ley mencionada se redactó en el contexto de que las Fuerzas Armadas norteamericanas ya incautaron dos buques petroleros venezolanos y se encuentran en la persecución de un tercero. Esta normativa advierte que toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años".

Además, esta normativa establece el pago de una multa equivalente a u$s1.2 millones y la confiscación de todos los bienes personales.