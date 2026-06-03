Evelyn Botto, furiosa tras las criticas que recibió por mostrar su peso y cambiar su estilo de vida La conductora compartió entusiasmada la nueva etapa que lleva adelante y los comentarios no fueron lo que esperaba, debido a esto se expresó: "Déjenme, porque es mi cuerpo", sentenció. Agregar C5N en









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Evelyn Botto se mostró molesta tras recibir mensajes discriminatorios luego de compartir en sus redes sociales el proceso que está llevando adelante para adoptar hábitos más saludables y bajar de peso. Tras las objeciones no dudo en responder.

Además de haber comenzado el año enamorada y en pareja con Fede Bal, la locutora decidió iniciar un plan alimentario supervisado por un nutricionista con el objetivo de mejorar su calidad de vida, complementándolo con actividad física.

En este sentido, contenta por esta nueva etapa, la locutora subió una foto de su bascula y seguido de eso, mencionó a la profesional que la acompaña, seguido de un mensaje de agradecimiento, "Rosario una capa total, hoy entendi los valores de mi cuerpo. Tengo ganas, tengo un plan, tengo profesionales acompañandome", escribió.

Sin embargo, lo que pretendía ser una experiencia para motivar y compartir con sus seguidores terminó generando una ola de críticas y comentarios negativos que no esperaba recibir.

WhatsApp Image 2026-06-03 at 20.10.16 Evelyn dedicio compartir su proceso para cambiar su estilo de vida y la respuesta de sus seguidores no fue la que esperaba. Evelyn y un contundente mensaje dedicado a los haters “Ayer me fui a hacer una antropometría y entre todos los comentarios, hubo una me dijo que ese peso no está para bajar con mi contextura física... le pregunté si era nutricionista y me dijo que no... ¡Entonces cerrá el or...!", dijo indignada en su Instagram.

Luego detalló cómo acompaña el cambio, respaldada por varios profesionales, "estoy armando un séquito de profesionales entre médico clínico, nutricionista, psicóloga, deportóloga, entrenadora... estoy compartiendo mi proceso porque ordené los patitos para hacer todo bien, dejenmé", agregó. Tras el acalorado descargo, la conductora del ciclo de Olga se refirió en particular a un comentario que la hizo enojar, “me dijo que no podía creer que haya caído en 'esa', que no bajara de peso porque evidentemente represento un montón de personas... pero gorda no es todo lo que soy. Si tengo ganas de bajar, voy a bajar y si me quiero operar también porque es mi cuerpo", lanzó.