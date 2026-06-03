El estremecedor relato de Rocío Igarzábal sobre el abuso sexual que sufrió: "Crecí creyendo que tenía la culpa"

La actriz, famosa por su papel en Casi Ángeles, compartió unas fotos de su infancia junto a un desgarrador testimonio que inmediatamente causo una ola de mensajes de apoyo.

Rocío Igarzabal decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores una historia que muy pocos conocían: un episodio de abuso sexual que marcó su infancia. La publicación, acompañada por fotografías de cuando era niña, generó una profunda conmoción entre sus seguidores.

El posteo, cargado de emoción y significado, estuvo dedicado a “mi Rochi de cinco años y a todas las que ya no están”, escribió la actriz. De esta manera, también se sumó a la movilización impulsada por el movimiento #NiUnaMenos.

“Mi primera experiencia sexual, fue a los cinco años” , así comienza la actriz el estremecedor mensaje, junto a una foto de pequeña, “por alguien que decía cuidarme”, sentenció.

Tras esto, la actriz reflexionó sobre como esta experiencia marco sus primeros años de vida: “ crecí creyendo que tenía la culpa” , expresó en su publicación, dejando en evidencia las consecuencias psicológicas que suelen atravesar las víctimas de abuso en la infancia.

Embed - ROCIO on Instagram: "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. . #niunamenos " View this post on Instagram

En ese sentido, relato que creció creyendo que ella tenia la culpa, y que lo cargo durante muchos años, con silencio, y vergüenza, hasta que de adulta pudo hablarlo por primera vez. Luego, se refirió a las secuelas que le dejó esa experiencia traumática, en su salud emocional, acompañado de trastornos alimenticios durante su adolescencia.

La cantante, también hizo referencia en la reconstrucción personal que logró con el paso del tiempo, “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, ira, impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió y es uno de los pasajes más impactantes.

En este sentido, hizo referencia a que esto es una de las realidades de muchas mujeres y niñas e hizo un llamado a la concientización, “Hay mujeres que no pudieron salir, que no pueden tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

"Y hoy somos su voz, somos su ausencia, somos su grito de miedo”, y continuó “la esperanza esta en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”, escribió.

A once años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, el testimonio de la actriz visibiliza la necesidad de seguir hablando de estas problemáticas, desde la escucha y el acompañamiento a las víctimas.