El secretario General de la ONU advirtió que el ataque de EEUU a Venezuela sienta "un precedente peligroso"

El vocero de Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, emitió un comunicado a través de las plataformas de las Naciones Unidas en el que aseguró que el funcionario se encuentra "profundamente alarmado" por los bombardeos en Caracas.

Desde las Naciones Unidas advirtieron por la situación en Venezuela.

Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela
Según advirtió su vocero Stéphane Dujarric, el episodio podría tener consecuencias preocupantes para toda la región. Más allá de la situación particular que atraviesa Venezuela, el jefe de la ONU señaló que "estos acontecimientos sientan un precedente peligroso".

En ese sentido, reiteró la necesidad de que "todos los actores involucrados respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", y manifestó su seria preocupación "ante la posibilidad de que esas normas no hayan sido observadas".

Asimismo, el secretario general hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales de Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, basado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y del Estado de derecho, como única vía para evitar una mayor desestabilización del país y de la región.

maduro cilia flores

Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro será juzgado y que no habrá más ataques en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, la Fiscal general, Pamela Bondi, aseguró que tanto Maduro como su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", expresó el senador en su cuenta de X.

Durante su charla con el secretario de Estado, el senador aseguró que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

La noticia de la detención de Nicolás Maduro fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales: "Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país".

En Estados Unidos, Maduro y su esposa fueron imputados por "conspiración narcoterrorista"

Así lo confirmó la Fiscal general de EE.UU Pamela Bondi, mediante un mensaje publicado en la red social X, donde aseguró que tanto Nicolás Maduro, como su pareja, Cilia Flores, fueron imputados por "conspiración narcoterrorista".

"Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", afirmó Bondi.

trump maduro

Además, aseguró que ambos pronto enfrentarán "la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Por último, Bondi agradeció el trabajo del presidente Donald Trump: "En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Marine Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela

