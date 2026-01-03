Tras el arresto de Nicolás Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez se encuentra en Venezuela

Tras varias horas de especulación, desde TeleSur confirmaron que la mandataria no viajó a Rusia sino que se quedó en el país. Durante la mañana del sábado, Rodríguez mandó un audio a la televisión estatal pidiendo pruebas de vida de Maduro y su esposa Cilia.

Delcy Rodríguez habría viajado a Moscú poco después de los ataques, según Reuters.

Tras el arresto a Nicolás Maduro y los bombardeos en Venezuela , varias agencias internacionales informaron que la la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría viajado a Moscú. Sin embargo, horas después desde TeleSur confirmaron que la mandataría se encuentra en el país y no viajó a Rusia.

Rusia condenó el ataque a Venezuela y reclamó explicaciones de EEUU: "Estamos extremadamente preocupados"

Según informo Reuters, Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia, aseguraron cuatro fuentes familiarizadas con sus movimientos. "Su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se encuentra en Caracas, dijeron tres fuentes con conocimiento de su paradero", añadieron.

#ÚLTIMOMINUTO | teleSUR confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país. https://t.co/ROUUUfk9OP pic.twitter.com/W2zwKyXilq

Sin embargo, desde la agencia estatal rusa de noticias TASS , desmintieron la noticia. Desde Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi ‌Lavrov, habló por teléfono con Delcy Rodríguez, y expresó su " firme solidaridad con ‌el pueblo venezolano ante la agresión armada".

"Las partes se pronunciaron a ‌favor de evitar una mayor escalada y encontrar una salida a la situación a través del diálogo", añadieron.

Esto ocurrió después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidense s después de los bombardeos a varias regiones del país. Es el primer ataque directo de EE.UU sobre territorio latinoamericano, desde el año 1989, la última vez fue en el país de Panamá.

La vicepresidenta de Venezuela aseguró que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y pidió una prueba de vida

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro ante la captura por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió a las autoridades “una prueba de vida”.

En medio del impacto mundial, la funcionaria habló sobre lo ocurrido y manifestó: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

La funcionaria se expresó tras el ataque ocurrido en Caracas y otros estados: “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria”.

Y confirmó que hay víctimas fatales: “Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, concluyó Rodríguez.