Ataque a Venezuela: Estados Unidos bombardeó el mausoleo de Hugo Chávez

El espacio donde yacían los restos de uno de los líderes más emblemáticos de la historia del país bolivariano fue destruido en su totalidad.

El momento de la explosión en el mausoleo de Hugo Chávez.

El momento de la explosión en el mausoleo de Hugo Chávez.

El mundo está en vilo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que tuvo como objetivos varios puntos estratégicos de la defensa militar. Uno de ellos fue el mausoleo de Hugo Chávez, en el Cuartel de la Montaña 4F.

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.
Entre los lugares afectados por la ofensiva militar estadounidense está el complejo donde se encuentra el mausoleo que contenía los restos del expresidente Hugo Chávez, uno de los espacios más emblemáticos del legado político del fundador de la revolución bolivariana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luissambrano_ux/status/2007407761718682099&partner=&hide_thread=false

Además, se confirmó que las acciones militares alcanzaron a puntos como Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la subsiguiente detención de Nicolás Maduro tomó por sorpresa al mundo. Durante las últimas horas trascendieron detalles de cómo fue el arresto del mandatario y su esposa, Cilia Flores.

Concretamente, el operativo militar fue llevado adelante por la fuerza de élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos y, pese a los altercados que tuvieron lugar durante las acciones de detención, no hubo que lamentar víctimas.

Una vez detenido, el propio Donald Trump confirmó que fue trasladado en helicóptero. En diálogo con Fox, también contó que siguió toda la operación desde una habitación en Estados Unidos y narró el paso a paso de la detención.

"Miramos todo desde una habitación, cada aspecto del operativo. Estábamos rodeados de mucha gente, incluyendo generales que sabían lo que estaba pasando y que estaban complicados. Fue todo muy complejo", comentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atrupar/status/2007458827856191811&partner=&hide_thread=false

Después agregó: “Me dijeron miembros de las fuerzas armadas que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”.

Luego felicitó al equipo por la velocidad de ejecución de las acciones, planeadas hacía cuatro días pero que se postergaban por malas condiciones climáticas. El mandatario habló sobre la enorme cantidad de misiles y naves empleadas durante el ataque y celebró que todo haya sido realizado "en cuestión de segundos".

Sobre el futuro de Nicolás Maduro, está previsto que agentes del FBI junto con fuerzas especiales estadounidenses trasladen a Maduro a Nueva York, donde será juzgado por cargos penales en un tribunal federal de Manhattan.

