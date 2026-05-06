7 de mayo de 2026 Inicio
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Desclasificaron una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

La Justicia de Nueva York permitió la difusión de un manuscrito encontrado en la celda del financista antes de su muerte. A pesar del impacto del hallazgo, aún no se ratificó la veracidad del texto, por lo que todavía no será tomado como una prueba.

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Desclasificaron un escrito que habría dejado Jeffrey Epstein en su celda antes del intento de suicidio.

Desclasificaron un escrito que habría dejado Jeffrey Epstein en su celda antes del intento de suicidio.

Una supuesta carta de suicidio atribuida al magnate Jeffrey Epstein fue desclasificada este miércoles por un juez federal en Estados Unidos. El escrito, que fue realizado sobre papel y no presenta firma ni validación de peritos que confirmen que fue redactado por el empresario, estuvo sellado durante años dentro de una causa vinculada a su compañero de celda en la cárcel.

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Nicholas Tartaglione, exoficial de Policía que compartía pabellón con el empresario, encontró el documento en julio de 2019 y, según declaraciones que él mismo dio al New York Times, el mensaje apareció escondido en una novela gráfica.

El texto cuestionaba las investigaciones judiciales que el financista enfrentaba en ese entonces. "Me investigaron durante meses, no hallaron nada", expresa el inicio del mensaje sobre los expedientes que lo seguían hacía tiempo.

La nota continúa con una mención sobre la posibilidad de quitarse la vida y resalta que "es un placer poder elegir el momento de decir adiós". "¿Qué quieres que haga? ¡Llorar a mares! ¡No es divertido! ¡No vale la pena!", concluye el manuscrito con un tono desafiante.

Epstein
La desclasificación de archivos del caso Jeffrey Epstein avanzó gracias a la presión social.

La desclasificación de archivos del caso Jeffrey Epstein avanzó gracias a la presión social.

El rol del compañero de celda de Epstein y la presión de la prensa

Tartaglione entregó el papel a sus representantes legales para cubrirse ante las acusaciones de ataque que Epstein lanzó en su contra inicialmente y el papel quedó en medio del conflicto judicial. Sin embargo, el Departamento de Justicia señaló que la agencia jamás tuvo contacto con este registro.

La desclasificación fue dispuesta por el juez Kenneth M. Karas tras una petición formal del diario New York Times. Desde la fiscalía de Manhattan acompañaron la medida por el firme "interés público" en conocer cómo murió el financista, mientras esperaba su juicio por tráfico sexual y fue hallado sin vida.

Melania se desligó del caso y aseguró: "Jeffrey Epstein no me presentó a Donald Trump"

Melania Trump se refirió a su supuesto vínculo con el empresario Jeffrey Epstein. "Nunca participé en ningún sentido. No fui partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada", afirmó y le solicitó al Congreso norteamericano que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas del pederasta.

"Nunca he sido amiga de Epstein, nunca he tenido ninguna relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell. Epstein no me presentó a Donald Trump", aseguró la primera dama en el gran Vestíbulo de la Casa Blanca.

"Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben acabar hoy mismo. Conocí a mi marido, por casualidad, en una fiesta celebrada en Nueva York en 1998. Ese primer encuentro con mi marido está descrito con detalle en mi libro, Melania", la exmodelo aprovechó el momento para publicitar su obra ante una multitud de periodistas.

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