Luis Caputo anunció una inversión de Chevron por más de u$s10.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una inversión de la petrolera Chevron por más de u$s10.000 millones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta central de la gestión de Javier Milei para atraer capitales de escala al país mediante beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años.
A través de su cuenta de X, el titular de la cartera económica fue el encargado de confirmar la noticia tras una serie de reuniones de alto nivel en Estados Unidos. "Nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de u$s10.000 millones", señaló el funcionario en sus redes sociales.
El anuncio se produjo en la ciudad de Los Ángeles, en el contexto de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, un evento que reúne a líderes empresariales y financieros globales. Del encuentro participaron, además de Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Los funcionarios mantuvieron una reunión directa con la CFO de Chevron, Eimar Bonner, y la ejecutiva Laura Lane, quienes garantizaron que el proyecto será enviado formalmente en los próximos días.
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Con la incorporación de esta propuesta, el total de inversiones bajo el denominado RIGI -contabilizando tanto proyectos aprobados como aquellos en etapa de análisis- ha superado el hito de los u$s100.000 millones. Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo ha recibido solicitudes de 36 proyectos que involucran a 44 empresas de 10 países diferentes, aunque la mayoría de los compromisos de inversión iniciales han provenido de firmas locales. El régimen exige un piso de inversión de u$s200 millones para acceder a sus incentivos.
La apuesta de Chevron es significativa, ya que se convertirá en la primera empresa de capitales estadounidenses en presentar un proyecto de manera individual bajo este esquema. Actualmente, la firma es la cuarta productora de petróleo en Argentina y posee una larga trayectoria en el país, destacándose su asociación con YPF desde 2013 para el desarrollo de Loma Campana en Vaca Muerta. Además, la compañía ya participa del consorcio VMOS para la construcción de un oleoducto clave que unirá la cuenca neuquina con el Océano Atlántico.
Para sostener este flujo de capitales, el oficialismo decidió recientemente extender por un año más, hasta agosto de 2027, el plazo de adhesión al régimen del RIGI. Según datos del Banco Central, ya han ingresado al país unos u$s1.205 millones vinculados a estos proyectos, y se espera que los anuncios de inversión se aceleren en el corto plazo tras la confirmación de este multimillonario proyecto de la petrolera estadounidense.