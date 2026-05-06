6 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei llegó a Los Ángeles para participar de un foro con líderes políticos y empresarios

El Presidente disertará en la conferencia del Instituto Milken y mantendrá reuniones con inversores durante una breve visita en Estados Unidos.

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Javier Milei llegó a Los Ángeles para participar de un foro con líderes políticos y empresarios

Javier Milei llegó a Los Ángeles para participar de un foro con líderes políticos y empresarios

El presidente Javier Milei arribó a Los Ángeles para participar de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, un encuentro que reúne a referentes de la política, las finanzas, la salud y la tecnología.

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.
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El vuelo oficial aterrizó a las 3:40 de la madrugada de Argentina. Milei viajó acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto fueron recibidos por el embajador Alec Oxenford y el cónsul Héctor Monacci.

La conferencia se desarrolla en hoteles de Beverly Hills, como el Beverly Hilton y el Waldorf Astoria Beverly Hills, y convoca a cerca de 4.000 asistentes, entre empresarios, funcionarios y figuras internacionales.

La actividad oficial comenzará a las 10 de la mañana hora local (14 en la Argentina), cuando Milei mantenga una audiencia privada con Michael Milken, titular del instituto organizador del foro.

Luego, el mandatario participará como expositor en uno de los paneles principales del encuentro, donde hablará ante un auditorio integrado por referentes de la política, las finanzas y la tecnología a nivel global.

Durante el resto de la jornada, el Presidente aprovechará su presencia en el evento para mantener reuniones con empresarios e inversores interesados en la Argentina, en el marco de los encuentros paralelos que se desarrollan en la cumbre.

La actividad se da en un contexto de fuerte despliegue logístico y de seguridad en la zona, con múltiples espacios de networking. Entre los asistentes se encuentran figuras del ámbito financiero y político, como Larry Fink, Bruce Flatt y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La visita oficial será breve y contempla el regreso del Presidente a la Argentina en las próximas horas, una vez finalizada su participación en el foro.

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