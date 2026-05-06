Un enigmático mensaje de Wanda Nara encendió las redes: "El que ríe último..."

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un enigmático mensaje que deja la puerta abierta a varias interpretaciones: "El que ríe último come mejor".
-
Temas del día
- Javier Milei en EEUU
- Manuel Adorni
- Hantavirus
- Champions League
- Dólar hoy
Mientras la exmujer de Mauro Icardi filma su primera película en Uruguay, con Agustín Bernasconi, los fanáticos dieron sus versiones.
Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un enigmático mensaje que deja la puerta abierta a varias interpretaciones: "El que ríe último come mejor".
La mediática despertó la intriga de sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, con una historia que incluyó parte de un refrán popular, pero con un final particular.
Mientras, la conductora de Telefe subió una foto con parte del elenco de su película ¿Querés ser mi hijo?, que está rodando en Uruguay, con la leyenda "mitad de rodaje adentro".
Hasta el momento no se sabe más del verdadero significado de la publicación, aunque se barajaron varias posibilidades: desde una cuenta pendiente con alguna colega mediática, un nuevo romance, o incluso una nuevo proyecto comercial vinculado a la gastronomía.
Wanda Nara está en pareja con Martín Migueles, un empresario inmobiliario de Nordelta y entrenador personal, con el que oficializó su relación a finales de 2025. A partir de ese momento, compartió fotos y momentos familiares juntos. Recientemente surgieron rumores de un posible acercamiento de la dueña de Wanda Cosmetics con Agustín Bernasconi, con quien tuvo un encuentro e intercambio de chats en el pasado, y ahora lo eligió para protagonizar su primera película.