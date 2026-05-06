Un enigmático mensaje de Wanda Nara encendió las redes: "El que ríe último..." Mientras la exmujer de Mauro Icardi filma su primera película en Uruguay, con Agustín Bernasconi, los fanáticos dieron sus versiones. + Seguir en







La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram. Redes sociales

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un enigmático mensaje que deja la puerta abierta a varias interpretaciones: "El que ríe último come mejor".

La mediática despertó la intriga de sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, con una historia que incluyó parte de un refrán popular, pero con un final particular.

Mientras, la conductora de Telefe subió una foto con parte del elenco de su película ¿Querés ser mi hijo?, que está rodando en Uruguay, con la leyenda "mitad de rodaje adentro".

Wanda Nara La mediática dejó un enigmático mensajes en una historia de Instagram. Redes sociales

Hasta el momento no se sabe más del verdadero significado de la publicación, aunque se barajaron varias posibilidades: desde una cuenta pendiente con alguna colega mediática, un nuevo romance, o incluso una nuevo proyecto comercial vinculado a la gastronomía.