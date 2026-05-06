La ruta del hantavirus: la pareja que habría iniciado el brote estuvo en Argentina, Chile y Uruguay Los turistas neerlandeses realizaron un extenso recorrido por el país y la región antes de embarcar en Ushuaia, lo que dificulta determinar dónde y cuándo se produjo el contagio. Las autoridades internacionales siguen investigando posibles contactos. Por + Seguir en







Los especialistas buscan el origen del contagio en la Patagonia.

El brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius sigue preocupando a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan determinar el origen del contagio. Según confirmaron los especialistas, la pareja de Países Bajos, víctimas fatales, realizó un extenso recorrido que incluyó varias zonas de la Argentina, Chile y Uruguay.

El alerta mundial se mantiene por la cepa Andes, considerada una de las variantes más letales y la única documentada con capacidad de transmisión entre seres humanos, aunque en circunstancias excepcionales y bajo contacto estrecho. De acuerdo al informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán, la pareja ingresó al país el 27 de noviembre de 2025 y comenzó un extenso viaje por tierra: recorrieron en auto diferentes destinos de la Patagonia y otras regiones antes de cruzar a Chile el 7 de enero.

Durante su recorrido, los neerlandeses estuvieron casi un mes en Chile antes de volver al país por Neuquén, aunque poco después volvieron a cruzar la frontera y reingresaron por Mendoza. Desde allí emprendieron un nuevo trayecto de tres semanas por distintas provincias hasta llegar a Misiones, para luego pasar brevemente por Uruguay y retornar al país a fines de marzo.

Finalmente, viajaron hacia el extremo sur de la Argentina y el 1° de abril embarcaron en Ushuaia en el crucero MV Hondius, que quedó bajo vigilancia sanitaria por la aparición de casos compatibles con hantavirus.

autoridades sanitarias - Crucero con Hantavirus El extenso recorrido representa un desafío para las autoridades de la OMS, que buscan determinar dónde se contagiaron. Los médicos intentan precisar el lugar y el momento de la exposición, pero el hantavirus puede tardar semanas en manifestarse y los síntomas aparecen mucho después del contacto inicial, lo que complica la investigación.

Hasta ahora no se detectaron contagios vinculados al recorrido de la pareja en Argentina, lo que reduce la posibilidad de transmisión en el país, aunque no se descarta ningún punto del viaje. Mientras tanto, especialistas del Malbrán viajarán a Ushuaia para estudiar roedores y verificar si el virus circula en la zona. Por su parte, el Ministerio de Salud aclaró que no está confirmado que el contagio haya ocurrido en territorio argentino y recordó que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde 1996. Mientras avanza la investigación, el crucero sigue bajo estricto control sanitario y algunos pasajeros fueron trasladados a Europa para recibir atención médica. Las autoridades intentan reconstruir cómo se dieron los contagios, tarea que depende tanto del análisis clínico de los pacientes como de rastrear con detalle los movimientos previos de la pareja que habría iniciado el brote.