6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La ruta del hantavirus: la pareja que habría iniciado el brote estuvo en Argentina, Chile y Uruguay

Los turistas neerlandeses realizaron un extenso recorrido por el país y la región antes de embarcar en Ushuaia, lo que dificulta determinar dónde y cuándo se produjo el contagio. Las autoridades internacionales siguen investigando posibles contactos.

Por
Los especialistas buscan el origen delcontagio en la Patagonia. 

Los especialistas buscan el origen del contagio en la Patagonia. 

El brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius sigue preocupando a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que buscan determinar el origen del contagio. Según confirmaron los especialistas, la pareja de Países Bajos, víctimas fatales, realizó un extenso recorrido que incluyó varias zonas de la Argentina, Chile y Uruguay.

Una imagen del crucero MV Hondius.
Te puede interesar:

Revelaron la principal hipótesis sobre el contagio de hantavirus en el crucero que partió de Ushuaia

El alerta mundial se mantiene por la cepa Andes, considerada una de las variantes más letales y la única documentada con capacidad de transmisión entre seres humanos, aunque en circunstancias excepcionales y bajo contacto estrecho. De acuerdo al informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán, la pareja ingresó al país el 27 de noviembre de 2025 y comenzó un extenso viaje por tierra: recorrieron en auto diferentes destinos de la Patagonia y otras regiones antes de cruzar a Chile el 7 de enero.

Durante su recorrido, los neerlandeses estuvieron casi un mes en Chile antes de volver al país por Neuquén, aunque poco después volvieron a cruzar la frontera y reingresaron por Mendoza. Desde allí emprendieron un nuevo trayecto de tres semanas por distintas provincias hasta llegar a Misiones, para luego pasar brevemente por Uruguay y retornar al país a fines de marzo.

Finalmente, viajaron hacia el extremo sur de la Argentina y el 1° de abril embarcaron en Ushuaia en el crucero MV Hondius, que quedó bajo vigilancia sanitaria por la aparición de casos compatibles con hantavirus.

autoridades sanitarias - Crucero con Hantavirus

El extenso recorrido representa un desafío para las autoridades de la OMS, que buscan determinar dónde se contagiaron. Los médicos intentan precisar el lugar y el momento de la exposición, pero el hantavirus puede tardar semanas en manifestarse y los síntomas aparecen mucho después del contacto inicial, lo que complica la investigación.

Hasta ahora no se detectaron contagios vinculados al recorrido de la pareja en Argentina, lo que reduce la posibilidad de transmisión en el país, aunque no se descarta ningún punto del viaje. Mientras tanto, especialistas del Malbrán viajarán a Ushuaia para estudiar roedores y verificar si el virus circula en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Salud aclaró que no está confirmado que el contagio haya ocurrido en territorio argentino y recordó que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde 1996.

Mientras avanza la investigación, el crucero sigue bajo estricto control sanitario y algunos pasajeros fueron trasladados a Europa para recibir atención médica. Las autoridades intentan reconstruir cómo se dieron los contagios, tarea que depende tanto del análisis clínico de los pacientes como de rastrear con detalle los movimientos previos de la pareja que habría iniciado el brote.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Residentes del Hospital Posadas reclamaron contra el ajuste del Gobierno en salud

Residentes del Hospital Posadas reclamaron contra el ajuste del Gobierno en salud

El caso fue confirmado en la Ciudad.

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

La OMS confirmó que el crucero con casos de hantavirus será derivado a Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

El crucero con casos de hantavirus será derivado a Islas Canarias y evacuarán a los pasajeros afectados

Todo lo que hay que saber sobre la transmisión, los síntomas y el alcance global de esta enfermedad.

Qué es el hantavirus, la infección que causó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia

La investigación en curso busca determinar si el contagio inicial se produjo antes del embarque.

Cómo se originó el brote de hantavirus del crucero que salió desde Ushuaia

El Gobierno tomó una postura regulacionista ante el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos.

El Gobierno levantó la prohibición de cigarrillos electrónicos y reguló su venta

Rating Cero

Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Maxi López demandó a una inquilina y recibió una contradenuncia: ¿podría ir preso?

Messi y Carlos Villagrán, juntos en Miami.

Video: el desopilante encuentro entre Messi y Kiko en Miami

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

Un enigmático mensaje de Wanda Nara encendió las redes: "El que ríe último..."

Gimena Accardi se encuentra feliz por el éxito de TILF, la serie vertical en la que dirige y actúa. 
play

Gimena Accardi se sinceró sobre su presente amoroso: "Para mí, blanquear..."

Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

últimas noticias

Messi y Carlos Villagrán, juntos en Miami.

Video: el desopilante encuentro entre Messi y Kiko en Miami

Hace 5 minutos
Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Maxi López demandó a una inquilina y recibió una contradenuncia: ¿podría ir preso?

Hace 5 minutos
Los especialistas buscan el origen delcontagio en la Patagonia. 

La ruta del hantavirus: la pareja que habría iniciado el brote estuvo en Argentina, Chile y Uruguay

Hace 11 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 7 de mayo

Hace 20 minutos
play

Bullrich cruzó a Adorni y le exigió que presente su declaración jurada: "El Gobierno se empantana"

Hace 30 minutos