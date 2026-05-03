3 de mayo de 2026 Inicio
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Reunión con empresarios pero sin bilateral con Donald Trump: la agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el itinerario del jefe de Estado en el país norteamericano, al que viajará por cuarta vez en lo que va del año. La actividad principal será una disertación en la Conferencia Global del Instituto Milken.

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Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos.

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos.

El presidente Javier Milei disertará el miércoles en la 29° edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas. El evento se enmarcará en su cuarto viaje del año a Estados Unidos.

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El mandatario volverá a ser parte, como en el 2024, de la conferencia del think thank internacional y, según trascendió, estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó en su canal de WhatsApp la agenda de actividades previstas del líder libertario, que no incluirá una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El foro reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, entre otros.

En este marco, el Presidente había expuesto ante ese mismo auditorio en mayo de 2024 durante la 27ª edición del encuentro, donde sostuvo que “Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en la nueva meca de Occidente” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el país.

Donald Trump - Javier Milei .
Javier Milei no tendrá una reunión bilateral con Donald Trump en su próximo viaje a EEUU.

Javier Milei no tendrá una reunión bilateral con Donald Trump en su próximo viaje a EEUU.

Un año después, el mandatario también mantuvo una breve actividad vinculada al Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías y entidades financieras como Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otras.

El regreso a Estados Unidos del mandatario será el cuarto viaje del año a suelo norteamericano. El primero fue a Washington, el 19 de febrero, para la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump. Luego, estuvo en Miami, el 8 de marzo para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca.

En tanto, la última visita fue a Nueva York, del 9 al 11 de marzo, donde inauguró la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para reunir a empresarios, banqueros e inversores con gobernadores y funcionarios argentinos.

La agenda de Javier Milei en su próximo viaje a Estados Unidos

Martes 5 de mayo

  • 13:00: partida del vuelo hacia Los Ángeles.

Miércoles 6 de mayo

  • 4:30: llegada del vuelo presidencial a Los Ángeles.
  • 14:00: reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken. Luego, Milei se encontrará con un grupo de empresarios.
  • 18:00: disertación de Milei en la 29° edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.
  • 22:00: partida del vuelo de regreso a la Argentina.

Jueves 7 de mayo

  • 13:30: llegada a la Ciudad de Buenos Aires.
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