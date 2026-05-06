6 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei anunció que Manuel Adorni "ya tiene todo listo" para presentar su declaración jurada por adelantado

El Presidente confirmó que el jefe de Gabinete presentará toda la documentación antes del 31 de julio, la fecha prevista por la Oficina Anticorrupción. "No voy a ejecutar a una persona honesta. Ni en pedo se va Adorni", advirtió.

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Javier Milei junto a Manuel Adorni.

Javier Milei junto a Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei respaldó este miércoles una vez más al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El mandatario aseguró en una entrevista televisiva que el funcionario presentará su declaración jurada de bienes de forma anticipada. Esta decisión surgió tras el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para esclarecer el patrimonio del funcionario.

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"Manuel ya tiene todas las cosas listas y está por presentar los números por adelantado. Decidió, por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar... Manuel estaba en eso, lo que hizo Patricia fue spoilear lo que efectivamente va a suceder. Está hablando para presentarlos antes y que se terminen estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como es la señora (Marcela) Pagano", sostuvo Milei en una entrevista con LN+.

El jefe de Estado aclaró que el anuncio de la ministra fue producto de una coordinación previa con el propio funcionario. "Es que, en realidad, Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse", agregó sobre la situación patrimonial de su colaborador. Según la Casa Rosada, Adorni cuenta con toda la documentación necesaria para su validación inmediata.

El mandatario ratificó su confianza en la integridad del jefe de ministros y descartó un desplazamiento ante el avance de la causa en Comodoro Py. "No voy a ejecutar a una persona honesta. Ni en pedo se va Adorni", advirtió el líder de La Libertad Avanza.

Manuel Adorni - Javier Milei
Desde Estados Unidos, Milei ratific&oacute; a Adorni y descart&oacute; cambios en el Gabinete.

Desde Estados Unidos, Milei ratificó a Adorni y descartó cambios en el Gabinete.

La Justicia federal analiza el testimonio de un contratista que vincula al funcionario con el pago de u$s245.000 en efectivo. El constructor Matías Tabar declaró bajo juramento ante el fiscal Gerardo Pollicita que recibió esa suma por obras en un domicilio de Exaltación de la Cruz. Estos datos judiciales forman parte del expediente que busca determinar el origen de los fondos.

Milei atacó la credibilidad del testigo y vinculó sus palabras con intereses de la oposición política. "Se trata de un militante kirchnerista", manifestó el jefe de Estado para desacreditar la validez de la declaración bajo juramento. Asimismo, cuestionó el tratamiento de la información por parte de diversos sectores del periodismo.

Para finalizar, el Presidente minimizó el impacto de las pruebas que recolectó la fiscalía hasta el momento. "Fueron a buscar una cascada y resultó que eran dos cañitos de agua", sentenció Milei sobre la relevancia de la denuncia por enriquecimiento.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó $14 millones por trabajos de carpintería en su departamento del barrio porteño de Caballito, el inmueble bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita debido a las notas periodísticas que advirtieron presuntas irregularidades en su compra, por un supuesto préstamo no bancario a nombre de dos jubiladas que aseguraron que no conocían al funcionario.

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que el contratista Matías Tabar afirmó ante la Justicia que Adorni abonó $14 millones en efectivo y sin factura a principios de 2026, en concepto de labores de carpintería en su departamento ubicado sobre la calle Miró. En este marco, aseguró que los trabajos estuvieron relacionados a un comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y un espejo.

La revelación se produjo después de que Tabar remarcara frente a Pollicita que el ministro coordinador, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales" en su casa del country Indio Cuá. En este marco, detalló que abonó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025. Además, precisó que la obra duró 10 meses.

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