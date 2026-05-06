Gimena Accardi se sinceró sobre su presente amoroso: "Para mí, blanquear..."

La actriz argentina, y ahora directora, respondió preguntas sobre su vínculo con Seven Kayne y también dio detalles de cómo está la relación con Nicolás Vázquez. "Nosotros siempre estuvimos en un buen vínculo", aclaró.

Gimena Accardi se encuentra feliz por el éxito de TILF, la serie vertical en la que dirige y actúa.

Gimena Accardi respondió a la prensa tras los rumores que se generaron por las fotos y comentarios sobre una supuesta relación con Seven Kayne. La actriz aclaró cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el cantante, con quien comparte el protagonismo en la serie TILF. Tras despejar dudas sobre su presente amoroso, describió su relación actual con Nicolás Vázquez , luego de su separación.

La flamante directora habló del éxito de la producción vertical y recordó cómo nació el proyecto junto a su socia, Agus Navarro, hace tiempo. "Fue como mi primer pichón, porque pude crearlo, dirigirlo y actuarlo junto con Agus. Lo escribimos, lo dirigimos, estuvimos en el Festival de Cine de Málaga", expresó orgullosa sobre la ficción que alcanzó proyección internacional.

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Accardi destacó el impacto que tuvo la serie tras venderse a una plataforma estadounidense vinculada a Kim Kardashian, lo cual dio sus frutos. Durante la charla, la artista respondió sobre Seven Kayne , quien protagoniza la primera y segunda temporada de TILF. Muchos interpretaron ciertas imágenes como una confirmación del romance, pero la actriz negó que exista algo formal entre ellos.

"Yo vi como el título del 'blanqueamiento', pero para mí blanquear es cuando vos salís dándote un beso, un abrazo o diciendo 'te amo'", explicó. La actriz hizo referencia al video viral que alimentó las especulaciones y aclaró que allí solo aparece el músico en plano en un lugar donde suele haber mucha gente.

Gimena Accardi y Seven Kayne "Cada vez estamos más amigos", aclaró Gimena Accardi sobre su relación con Seven Kayne. Redes sociales

Cuando los periodistas insistieron con la posibilidad de confirmar la relación con el trapero, la protagonista de la serie fue tajante con su contestación. "De verdad, por ahora no tengo nada que blanquear", afirmó sin vueltas sobre su estado civil. Con estas declaraciones, pone fin a las versiones que circularon sobre un romance con su colega durante las últimas semanas.

Cómo sigue la relación con su expareja, Nico Vázquez

Otro de los temas que despertó interés fue cómo continúa hoy el vínculo entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras la ruptura. Lejos de cualquier escándalo mediático, la actriz subrayó que mantienen una excelente relación y priorizan siempre el cariño construido durante casi dos décadas. Ella aseguró que conserva una buena relación con su ex, mientras se enfoca de lleno en sus nuevos proyectos profesionales.

"Muy bien, como siempre. Nosotros siempre estuvimos en un buen vínculo y para mí lo más importante es quedarse con lo bueno de esos 18 años", afirmó. De esta manera, la artista dejó en claro que atraviesa un presente tranquilo mientras disfruta del éxito de su nueva faceta como directora.