El Servicio Secreto de EEUU baleó a un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca A una semana del intento de atentado contra Donald Trump, se produjo un nuevo incidente en el centro de Washington. Un sujeto desenfundó un arma y disparó contra los agentes, que respondieron de inmediato y lograron herirlo. Ocurrió poco después del paso de una caravana que transportaba al vicepresidente JD Vance. Por + Seguir en







El incidente se produjo una semana después del intento de atentado contra Donald Trump. AFP

Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos balearon a un hombre armado en el centro de Washington. El hecho ocurrió cerca del National Mall luego del paso de la caravana del vicepresidente JD Vance, situación que desató una alarma de seguridad en la Casa Blanca por el intercambio de disparos.

El subdirector de la agencia, Matthew Quinn, detalló que el altercado comenzó cuando los custodios identificaron a un individuo sospechoso con un arma de fuego. Al notar la presencia oficial, el sujeto huyó a pie por la zona para evadir el control.

Tras una breve persecución, el hombre desenfundó su pistola y disparó contra los agentes, respondieron al ataque de manera inmediata y lograron herir al agresor para neutralizar la amenaza.

El sospechoso recibió impactos de bala y fue trasladado a un centro médico. Las autoridades no emitieron un parte oficial sobre su estado de salud actual. A su vez, un transeúnte resultó con lesiones leves a causa del fuego cruzado en la vía pública.

Quinn descartó que el ataque tuviera como objetivo a Vance. Asimismo, el funcionario prefirió no especular sobre posibles vínculos entre este episodio y los recientes complots contra la vida del presidente Donald Trump.

Este operativo se produce apenas una semana después de una grave vulneración de seguridad en el hotel Washington Hilton. En esa ocasión, la Justicia acusó a Cole Allen, de 31 años, por el intento de asesinato del mandatario.