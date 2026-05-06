Un tornado, fuertes ráfagas, granizo y descenso de temperatura: así avanza la ciclogénesis

El fenómeno ingresó desde el sur de la provincia de Buenos Aires y mantiene en alerta a las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar salir al exterior mientras dure el temporal en las zonas afectadas.

Tornado, fuertes vientos y enorme granizo en provincia de Buenos Aires durante el paso de la ciclogénesis.

El fenómeno meteorológico conocido como ciclogénesis ya impactó en algunas provincias, en particular en Buenos Aires, donde se registraron ráfagas de más de 70 kilómetros por hora, granizo, caída de abundante agua, actividad eléctrica y hasta un tornado. Se espera, también, un brusco descenso de temperatura para las próximas horas en gran parte del territorio nacional.

Alerta amarilla por fuertes tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo serán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado, a través de sus alertas, importantes tormentas en el centro del país, no solo en territorio bonaerense, sino también en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, La Pampa y Chubut. De hecho, aún rige una alerta amarilla y naranja en muchas zonas del país.

Tornado esta tarde en zona rural de Las Flores, provincia de Buenos Aires. La supercelda también generó granizo de 5 cm en la zona pic.twitter.com/3kOLLPZFBd

En la localidad bonaerense de Las Flores se pudo observar la formación de un tornado, que fue grabado con sus celulares por vecinos de la zona. "Se confirma la destrucción total de una casa y cuatro personas heridas tras el tornado", informó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández a través de su cuenta de X, y agregó: "La supercelda también generó granizo de 5 centímetros en la zona".

En ese marco, durante la tarde de este miércoles, la actividad del fenómeno se "organizó", según las palabras de Fernández, e intensificó su actividad. Otro usuario de redes sociales compartió una impresionante imagen de la caída de granizo: "Cayó piedra en Chacabuco, a 200 kilómetros al oeste de Buenos Aires".

Embed Cayó Piedras en Chacabuca a 200km al oeste de Buenos Aires ahi mi hija me mandó la foto pic.twitter.com/5nQzbQqCnY — Jose Mercado Exportadora e importadora (@JoseGiovan13434) May 6, 2026

Cómo estará el clima en el AMBA

Por el paso de la ciclogénesis en la zona del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, se pronostica un descenso de la temperatura para este jueves, con una mínima de 16° por la mañana y, por la tarde, una máxima estimada de 20°. En tanto, para el viernes se anunció una mínima de 8° y una máxima de 14°.

El fin de semana será el más frío del año hasta el momento. El sábado la mínima esperada será de 9° y la máxima alcanzará apenas los 14°. El domingo habrá más amplitud térmica: se espera una mínima que llegará a los 7° y una máxima que tocará los 16°.

Medidas de seguridad frente al alerta meteorológico

Ante la inminencia del temporal, el SMN difundió una serie de recomendaciones para que la población reduzca al mínimo los inconvenientes. El organismo solicita seguir estas pautas de cuidado durante el paso del temporal: