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Promesa cumplida: María Becerra visitó la Basílica de Luján y agradeció un milagro

La artista compartió en sus redes sociales un momento íntimo y espiritual frente a la virgen de Luján: "Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente", expresó.

María Becerra agradeció a la virgen de Luján.

María Becerra agradeció a la virgen de Luján.

María Becerra compartió un momento íntimo y espiritual con sus seguidores a través de un posteo en sus redes sociales: visitó la Basílica Nuestra Señora de Luján y le agradeció un milagro cumplido a la virgen. "Cuando te estás muriendo ves todo de manera diferente", expresó la cantante.

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.
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La "Nena de Argentina" cumplió su promesa de visitar a la virgen de Luján y subió una foto con una estampita frente al altar: "Viniendo a cumplirle mi promesa a la virgencita de Luján. Gracias por tanto, mi virgencita hermosa". La visita se da en relación a uno de los momentos más difíciles vividos por la artista, cuando el año pasado le tocó atravesar un embarazo ectópico que la llevó a una internación prolongada.

María es reconocida por profesar su fe en Dios y en diferentes oportunidades ha contado cómo la religión fue su refugio para transitar uno de sus peores momentos. "Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia, algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola", relató en una entrevista en un programa de radio.

Histoia María Becerra - Virgen de Luján

En ese sentido, la artista agregó: "Yo creo mucho en Dios y para mí esto son mensajes de arriba: 'No es tu hora, pero te estoy queriendo mostrar algo'". Su internación fue un momento bisagra de su vida que la ayudó a enfocarse en vivir el presente, bajar un cambio y disfrutar más de los seres queridos.

Por esa razón, decidió cumplir su promesa de agradecer en persona a la virgen de Luján, días previos a que se cumpla su fecha de celebración religiosa. "Gracias por tanto, mi virgencita hermosa", escribió en su historia compartida en redes sociales.

En el presente, María está en un gran momento profesional y se prepara para una gira europea. No obstante, se permite el tiempo para reflexionar sobre las etapas difíciles en las que solo la salud, la familia y la fe la sostuvieron con fuerzas.

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