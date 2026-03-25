25 de marzo de 2026 Inicio
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Caso Epstein: una modelo brasileña dio detalles del vuelo "Lolita Express"

Amanda Ungaro contó su experiencia en el avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, en el marco de uno de los casos más controvertidos de los últimos tiempos que involucra a políticos, figuras públicas y menores de edad. "Parecían más estudiantes que modelos", relató.

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En el Lolita Express

En el "Lolita Express", muchas de las pasajeras tenían entre 14 y 16 años. 

El testimonio de la modelo brasileña Amanda Ungaro se suma a la serie de declaraciones que comienzan a revelar detalles escabrosos del universo de Jeffrey Epstein. Su experiencia a bordo del Lolita Express”, el avión privado del empresario acusado de pederastia, aporta nuevas piezas a uno de los casos más controvertidos de los últimos tiempos. "Parecían más estudiantes que modelos", afirmó sobre las jóvenes que viajaban en la aeronave.

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El escándalo que involucra a políticos, celebridades y menores de edad suma un nuevo testimonio clave. Ungaro, que tenía 17 años cuando viajó junto al empresario Jeffrey Epstein, se suma a la lista de voces que revelan detalles del oscuro entramado. En aquel entonces, era una aspirante a desarrollar una carrera en las pasarelas internacionales y participó de un vuelo entre París y Nueva York en el avión privado del magnate, conocido como “Lolita Express”.

"Había como unas 30 chicas en el avión. Me pareció muy raro. Parecían más estudiantes que modelos, no tenían el perfil de las modelos", reveló en una entrevista exclusiva para la cadena O Globo. Según su relato, muchas de las chicas que estaban en ese avión tenían entre 14 y 16 años.

La joven estaba junto a su manager, el francés Jean-Luc Brunel, quien está acusado de ser el "ojeador" del pederasta en Brasil. Cuando Ungaro viajó junto Epstein desconocía la relevancia del empresario y, según sus declaraciones, jamás había oído hablar de él.

"Algunas se sentaban en su regazo, cerca de él, jugando", describió, y agregó que junto al magnate estaba su expareja, Ghislaine Maxwell, que "parecía muy a gusto". La mujer cumple condena como cómplice de los delitos del pederasta; entre ellos, fue acusada de manejar la red de trata para el empresario.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell: la reclutadora de menores.

Cuatro años antes de su primera condena por solicitar sexo a una menor, Jeffrey Epstein ya protagonizaba episodios que incomodaban a quienes lo rodeaban. Amanda Ungaro recordó ese episodio en el avión como un momento incómodo y señaló que fue su propio agente quien intentó tranquilizarla presentándola al empresario. Epstein la saludó y le preguntó su edad y origen, en un contexto que hoy resulta clave para entender la magnitud del caso.

Modelo deportada

Amanda Ungaro brindó la entrevista tras haber sido deportada de Estados Unidos, país en el que vivió durante 25 años y donde formó una familia. Se casó con el empresario italiano Paolo Zampolli, muy cercano al presidente Donald Trump, y con rol de enviado especial de su administración. La modelo brasileña mantiene un litigio por la custodia de su hijo.

Según sostiene Ungaro, Zampolli habría maniobrado ante el Gobierno republicano para forzar su expulsión. De hecho, The New York Times informó recientemente que el empresario solicitó al servicio de inmigración ICE que procediera con la deportación.

Amanda Ungaro - modelo brasileña

En el final de la entrevista, Ungaro reveló que, en un momento durante el vuelo, un grupo de chicas se fue con Epstein y su pareja Maxwell al fondo de la aeronave y ya no volvió a verlas. El vuelo en el "Lolita Express" incluyó otro momento tenso con su mánager, cuando le ofreció a la joven una bolita blanca envuelta en papel transparente para que la llevara ella, pedido al que se negó varias veces, según señaló. Al final, el agente se guardó el objeto, que ella sospechó que se trataba de droga.

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