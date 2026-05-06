Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 6 de mayo

El billete estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación mientras el Gobierno espera por el ingreso de dólares del agro.

El dólar oficial borró el martes la suba del lunes.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber caído $10 en la rueda del martes . En tanto, el dólar blue y los financieros se mueven ligeramente al alza.

El Banco Central, récord: anotó 80 ruedas al hilo con compras y las reservas pegaron un salto

El comportamiento del dólar continúa condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial , lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a posicionarse como comprador neto de divisas . En la pasada jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026 , según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

En este contexto, el Gobierno apuesta a sostener la calma cambiaria apoyado en dos pilares: el ingreso de divisas por la cosecha y la continuidad del financiamiento en dólares . Ambos factores permitirían mantener el tipo de cambio bajo control, al menos durante el tramo más favorable del año en términos estacionales.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mueve con estabilidad en lo que va de 2026. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.393.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.488,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.430,48.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.410,5 para la compra y $1.411,50 para la venta.