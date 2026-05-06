6 de mayo de 2026 Inicio
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La fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no se acepta un acuerdo, comenzarán los bombardeos"

El presidente de Estados Unidos volvió a presionar al país persa para que acepte un plan de paz y remarcó que si lo rechaza, reanudará los ataques con "mucha mayor intensidad que antes".

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán y marcó que si el país persa no acepta un acuerdo en el marco de la guerra, habrá bombardeos "de mucha mayor intensidad que antes". Además, remarcó que la propuesta incluye la apertura del estrecho de Ormuz.

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En Truth Social, Trump se refirió al último plan de paz, debido al conflicto en Medio Oriente: "Suponiendo que Irán acepte dar lo que se ha acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin, y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán".

En tal sentido, advirtió que si el gobierno de Teherán no accede el acuerdo, el Ejército estadounidense reanudará los ataques contra el país persa: "Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes", remarcó.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los dichos del republicano se produjeron después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara el martes que la Casa Blanca dio por concluida la ofensiva militar contra Irán, denominada "operación Furia Épica", y anticipara que Trump buscará un acuerdo de paz con Teherán, aunque mantendrá el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz.

"La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa", sostuvo el funcionario luego de enviar la notificación formal al Congreso. "Logramos los objetivos; preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz", agregó. Según detalló, la próxima etapa de las operaciones en Medio Oriente será el Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

"Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal. Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias", remarcó. Respecto a la navegación en el estrecho, insistió en que "el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital".

China le exigió a Estados Unidos e Irán reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le pidió a Estados Unidos y a Irán reabrir el estrecho de Ormuz "lo antes posible" para garantizar la normal circulación marítima en uno de los canales comerciales más importantes del mundo.

El pronunciamiento, que también incluyó el pedido por el "cese de hostilidades", se produjo tras la reunión que el canciller mantuvo en Pekín con su par iraní, Abás Araqchi.

Según el comunicado que se distribuyó oficialmente, Wang advirtió que resulta “inaceptable” cualquier reanudación de los combates, a la vez que subrayó la necesidad de mantener las rondas de negociaciones para desactivar la escalada.

En ese marco, también insistió en la urgencia de garantizar la seguridad del tránsito marítimo en Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. “Las partes deben responder cuanto antes al llamado de la comunidad internacional para reanudar un tráfico seguro y normal”, señaló.

El conflicto impacta de lleno en los intereses de China: más de la mitad del crudo que importa por vía marítima proviene de Oriente Medio y atraviesa ese estrecho, lo que cualquier interrupción en la zona se convierte en crítica e impacta de lleno en el comercio nacional e internacional del país.

En paralelo, Wang también se refirió a la disputa por el programa nuclear iraní, cuestionado por Estados Unidos e Israel, que sospechan que Teherán busca desarrollar armamento atómico, algo que el gobierno iraní rechaza. En ese punto, China respaldó la postura iraní al destacar su compromiso de no fabricar armas nucleares y defendió su derecho a utilizar la energía nuclear con fines civiles.

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