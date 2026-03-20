Usuarios de todo el mundo salieron a cuestionar la identidad de un hombre que fue grabado en el sur de Florida, por su similitud del magnate millonaria y pederasta que se suicidó en 2019.

En redes sociales se volvió viral el video de un usuario en el que supuestamente grabó a Jeffrey Epstein manejando por las calles del sur de Florida. El clip generó tanta repercusión que el hombre en cuestión rompió el silencio y se excusó: " ¡No soy Jeffrey Epstein! ¡Soy Palm Beach Pete! ".

En el primer video que se viralizó por las redes sociales, se podía observar a un hombre manejar un auto descapotado con una gorra blanca y lentes de sol. En la descripción el usuario que lo grabó escribió " Epstein aquí en el sur de Florida".

El clip duró tan solo unos segundos pero se viralizó de inmediato en redes sociales y generó todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Sin embargo, tiempo después el hombre que protagonizó el video viral habló en otro video y explicó que no es realmente Jeffrey Epstein.

El hombre, que se identificó como Pete, explicó que después de que el video se hiciera viral se le llenó el celular de llamadas y mensajes y explicó que "un tipo me grabara al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera. Y de repente, me convertí en una sensación viral". "No soy Jeffrey Epstein. ¡Soy Palm Beach Pete!", cerró el video.

El colectivo de artistas anónimo The Secret Handshake instaló este miércoles una escultura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que abraza por sus espaldas a Jeffrey Epstein, el empresario condenado por tráfico sexual de menores de edad. La obra, que apareció en el National Mall, el parque que se encuentra frente al Capitolio en Washington, es una imitación de la icónica escena de Leonardo di Caprio y Kate Winslet en la película Titanic, en la que Jack y Rose comparten un romántico momento en el transatlántico.

"The King of the World" (El Rey del Mundo) fue el título elegido para la escultura, que tiene unos 3,60 metros de alto y contó con un texto para explicar la obra: "La trágica historia de amor entre Jack y Rose fue construida sobre viajes lujuriosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos".

donald trump jeffrey epstein 11-3-26 Donald Trump y Jeffrey Epstein mantuvieron una intensa amistad durante largos años.

Esta no es la primera vez que el colectivo de artistas anónimos emplaza una obra de Trump y Epstein. En septiembre del año pasado, The Secret Handshake había colocado una escultura de los poderosos personajes titulado "Best Friends Forever" (Mejores Amigos por Siempre) que tenía 3,70 metros de altura. "En honor al mes de la amistad, celebramos el vínculo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su 'amigo más cercano', Jeffrey Epstein", fue la placa que acompañó ese monumento, que también había sido colocado en el National Mall.

Tanto "Best Friends Forever" como "The King of the World" fueron retiradas a las pocas horas por orden del Servicio de Parques Nacionales. Según los integrantes del colectivo de artistas, la intención es provocar incomodidad en el poder político y las elites económicas estadounidenses, además de reabrir el debate público sobre la relación entre Trump y Epstein. Se estima que cada una de sus intervenciones tiene un valor de u$s40 mil.