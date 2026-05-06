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Maxi López demandó a una inquilina y recibió una contradenuncia: ¿podría ir preso?

El exfutbolista inició un proceso legal por supuestos daños en su propiedad del Chateau Libertador, pero la mujer, que es abogada, respondió con una acusación ante los tribunales porteños que podría derivar en graves problemas legales para el empresario.

Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Olé

Maxi López enfrenta una denuncia muy delicada tras demandar a la exinquilina de su lujoso departamento ubicado en el piso 35 del Chateau Libertador por supuestos daños. La mujer, de profesión abogada, decidió responder con una contrademanda que pondría al exfutbolista al borde de un conflicto penal.

Wanda y Maxi se interpretarán a sí mismos en el nuevo formato de Telefe.
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Según informó la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, el conflicto nació después de culminado el contrato de alquiler, el cual se transitó en total armonía entre las partes, cuando el exjugador reclamó una cifra cercana a los u$s100.000, valor que traducido a pesos es de $144.754.632. La cifra contempla gastos varios, reparación, una multa por no abonar los meses extra que arreglaron de palabra, la privación de uso y daño moral.

La contestación de la defensa de la demandada se basa, principalmente, en la forma en la cual se abonó el alquiler mensual durante los últimos 18 meses de vigencia del contrato y acusa al exmarido de Wanda Nara de percibir u$s3.500 en efectivo sin entregar las facturas correspondientes.

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Iglesias profundizó sobre la respuesta legal de la abogada y señaló que la falta de registro ante el fisco, sumada a que no hubo devolución del depósito de alquiler, a que no se descontaron las expensas extraordinarias y a que la inquilina tuvo que pagar el impuesto inmobiliario que corresponde al propietario, expondría a López a una posible pena de prisión efectiva por el delito de evasión impositiva según la ley vigente.

El expediente quedó radicado en el juzgado 47 a cargo de Juan Pablo Lorenzini, donde se definirán las responsabilidades de cada una de las partes en este enfrentamiento millonario, en el que Maxi López solicitó el beneficio de litigar sin gastos y la contraparte busca que la Justicia investigue a fondo todos los incumplimientos del contrato.

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Wanda Nara y Maxi López vuelven a trabajar juntos para protagonizar Triángulo amoroso, la nueva ficción vertical de Telefe que tendrá su estreno el próximo lunes 11 de mayo. Este producto innovador cruzará las fronteras de las plataformas digitales y se emitirá también en la pantalla de la televisión abierta.

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La trama muestra a los protagonistas interpretándose a ellos mismos en una historia donde aceptan participar de una novela, pero un contrato los obliga a besarse. "Lo que parecía un detalle menor desencadenará tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto", reza la locución del adelanto de la serie.

Ya se viralizaron las primeras imágenes en redes sociales, las cuales generaron expectativa y una catarata de comentarios. A los protagonistas se suma un gran elenco que promete humor y drama: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

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