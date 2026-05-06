Femicidio de Malena Soto: prisión perpetua al exfutbolista que degolló a la joven en un hotel alojamiento

La Justicia condenó a Enzo Chamorro, de 26 años, a prisión perpetua tras hallarlo culpable del femicidio de su novia, cometido el 20 de enero de 2025 en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Malena tenía 25 años y una nena de 5 al momento de su asesinato.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Enzo Chamorro, un exfutbolista de 26 años, por el brutal femicidio de su expareja, Malena Soto. Los jueces consideraron plenamente acreditado el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer , mediando violencia de género.

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La sentencia representó la pena máxima establecida para este tipo de crímenes, tal como habían solicitado tanto la fiscalía como la querella durante el juicio. El trágico hecho ocurrió el 20 de enero de 2025 en el hotel alojamiento “Satélite” , ubicado en la localidad de Ingeniero Budge. Según la reconstrucción judicial, la pareja ingresó al establecimiento alrededor de las 14:30 y se les asignó la habitación 17. Fue en ese lugar donde, entre las 14:39 y las 17:45, la joven de 25 años fue atacada con un arma blanca, recibiendo múltiples heridas en el cuello que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Malena Soto era madre de una nena de 5 años y su familia mantuvo un reclamo constante de justicia desde el primer día. Su madre, Andrea, expresó públicamente su inmenso dolor tras el asesinato, señalando que le habían arrebatado a su hija de las manos. Durante todo el proceso judicial, los familiares y allegados de la víctima acompañaron cada instancia hasta llegar a la lectura del veredicto que finalmente condenó al responsable a la máxima pena.

Guillermina Payero, abogada de la familia, destacó tras el fallo que, "aunque ninguna condena devuelve la vida de Malena, era fundamental que el hecho no quedara impune" . La letrada subrayó que este caso debe servir para no naturalizar la violencia de género y para exigir respuestas antes de que sea demasiado tarde. Chamorro, quien anteriormente se desempeñó como futbolista en equipos del ascenso como Camioneros, permanecerá recluido tras haber sido trasladado durante la causa a la unidad penal de Sierra Chica.

malena soto hija Malena Soto tenía una hija de 5 años.

Cómo fue el femicidio que estremeció a Ingeniero Budge

El femicidio de Malena Micaela Concha Soto tuvo lugar en el hotel alojamiento Satélite, ubicado en la calle Cosquín al 1800. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la joven y su pareja, Enzo Daniel Chamorro, llegaron al lugar cerca de las 14:30, pagaron el turno en recepción y se dirigieron a la habitación 17. Sin embargo, las grabaciones posteriores ya no muestran a la chica saliendo del establecimiento.

Pasadas las 17:30, Chamorro se presentó en la recepción alegando que debía buscar algo en su auto, aunque el vehículo no se encontraba en el lugar. Ante la negativa del personal de abrirle la puerta, comenzó a correr y logró escapar saltando un portón lateral.

La actitud sospechosa encendió las alarmas entre los empleados, quienes decidieron revisar la habitación. Al ingresar, encontraron a Malena sin vida en el baño, recostada sobre el inodoro, con una herida en el cuello. Inmediatamente, llamaron a la Policía, que llegó al lugar para iniciar las investigaciones.

pareja malena soto El femicida Chamorro, poco después de ser detenido tras el crimen.

En la habitación, los agentes encontraron la tarjeta SUBE de la víctima, lo que permitió identificarla. Además, las cámaras de seguridad del hotel ayudaron a confirmar la identidad de Chamorro como el agresor. Con los datos obtenidos, se ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Villa Fiorito, aunque el acusado no se encontraba allí. Durante la inspección, se hallaron prendas con manchas de sangre.

Poco después, los investigadores lograron localizar a Chamorro en el centro de Lomas de Zamora, específicamente en la intersección de las calles Pereyra Lucena y Estrada, donde fue detenido. El caso estuvo a cargo del personal de la DDI de Lomas de Zamora y de la Comisaría de Ingeniero Budge.