Quini 6: 33 ganadores se llevaron más de $9 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

A pesar de que el juego dejó pozos vacantes para el próximo sorteo, repartió premios millonarios en la modalidad de "Siempre Sale": hubo 33 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un monto de más de $9 millones.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de mayo de 2026.

El sorteo 3.371 del Quini 6 de este miércoles 6 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

El sorteo del "Siempre Sale" puso en juego un pozo millonario. Hubo 33 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $9 millones.

Números ganadores: 05 - 13 - 17 - 18 - 20 - 42

4 aciertos: 2.605 ganadores. Premio: $3.936

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 6 de mayo de 2026

Números ganadores: 03 - 14 - 15 - 20 - 37 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $1.486.218

4 aciertos: 921 ganadores Premio: $11.134

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 6 de mayo de 2026

Números ganadores: 03 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $4.360.455.180

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 6 de mayo de 2026

Números ganadores: 00 - 05 - 07 - 20 - 30 - 40

5 aciertos: 33 ganadores. Premio: $9.298.203

Pozo extra: resultado del miércoles 6 de mayo de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 - 40 - 42

6 aciertos: 950 ganadores. Premio: $163.157

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.372 del Quini 6 se realizará el domingo 10 de mayo a las 21.15. Pozo estimado: $8.170.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.