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Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

La hija de Ricardo Fort compartió los gastos en miles de pesos de su vida de lujo en Estados Unidos. "Un día casi gasto u$s11.000 por error", admitió la influencer.

Ricardo y Marta Fort.

Ricardo y Marta Fort.

Marta Fort detalló que sus gastos en salidas nocturnas con sus amigas en Miami y estimó que puede llegar a pagar hasta u$s3.000 en fiestas y boliches. "Y ayer gasté tres lucas, me abaraté un poco", deslizó la influencer despreocupada, dando a entender que se trata de una suma normal para su economía personal.

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La joven de 22 años estaba charlando con Fede Bal, conductor de Resto del mundo en El Trece, quien le había consultado por su relación con el lujo, el consumo y el modo de vida en Florida, Estados Unidos. "Un día casi gasto u$s11.000 por error cuando me acercaron el posnet", reconoció la modelo entre risas.

El conductor le consultó si era habitual gastar miles de dólares en una sola noche y la hija del icónico empresario Ricardo Fort aseguró: "Sí, es lo normal". La cifra abarca mesas VIP en boliches, las bebidas alcohólicas premium y servicios adicionales como choferes o seguridad.

El recuerdo de Ricardo Fort

Bal y Marta recorrieron las tiendas de ropa favoritas del dueño de FelFort y el conductor acotó, al ingresar a una de ellas: "Tu viejo debe estar todavía acá revisando y sacando jeans y camperas con brillos, ¿o no?¿Le dejamos pasar?". Marta le sonrió y le contó una intimidad sobre las compras de ropa de su padre.

"Por ejemplo, él acá… se compraba tres talles de jeans", reveló la joven y explicó: "Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida".

La influencer profundizó en el recuerdo de su padre y acotó: "Antes de los teatros viajaba a Miami con todo el elenco y desvalijaba este lugar". "Una regularidad para comprar para él, que compraba tres jeans por jean que le gustaba, era pagar 50 lucas", contó la hija del millonario.

Embed - RESTO DEL MUNDO - Programa 02/05/26 - #RDM EN MIAMI CON MARTITA FORT

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