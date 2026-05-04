Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco" La hija de Ricardo Fort compartió los gastos en miles de pesos de su vida de lujo en Estados Unidos. "Un día casi gasto u$s11.000 por error", admitió la influencer. + Seguir en







Ricardo y Marta Fort.

Marta Fort detalló que sus gastos en salidas nocturnas con sus amigas en Miami y estimó que puede llegar a pagar hasta u$s3.000 en fiestas y boliches. "Y ayer gasté tres lucas, me abaraté un poco", deslizó la influencer despreocupada, dando a entender que se trata de una suma normal para su economía personal.

La joven de 22 años estaba charlando con Fede Bal, conductor de Resto del mundo en El Trece, quien le había consultado por su relación con el lujo, el consumo y el modo de vida en Florida, Estados Unidos. "Un día casi gasto u$s11.000 por error cuando me acercaron el posnet", reconoció la modelo entre risas.

El conductor le consultó si era habitual gastar miles de dólares en una sola noche y la hija del icónico empresario Ricardo Fort aseguró: "Sí, es lo normal". La cifra abarca mesas VIP en boliches, las bebidas alcohólicas premium y servicios adicionales como choferes o seguridad.

El recuerdo de Ricardo Fort Bal y Marta recorrieron las tiendas de ropa favoritas del dueño de FelFort y el conductor acotó, al ingresar a una de ellas: "Tu viejo debe estar todavía acá revisando y sacando jeans y camperas con brillos, ¿o no?¿Le dejamos pasar?". Marta le sonrió y le contó una intimidad sobre las compras de ropa de su padre.

"Por ejemplo, él acá… se compraba tres talles de jeans", reveló la joven y explicó: "Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida".