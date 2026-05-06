Caso Nora Dalmasso: destituyeron a los tres fiscales acusados de mal desempeño

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron acusados de mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del crimen, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

En un fallo histórico y sin precedentes en la provincia de Córdoba, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro , al considerar que incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del crimen de Nora Dalmasso , ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La resolución judicial, que marca un hito institucional ya que no existen registros previos de una remoción conjunta de tres magistrados por una misma causa en la provincia, se dio a conocer este miércoles por la noche en la Legislatura de Córdoba luego de una intensa jornada de alegatos finales.

El tribunal, encabezado por la doctora Julieta Rinaldi e integrado por legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, rechazó los planteos de nulidad de las defensas y determinó el cese inmediato de las funciones de los acusados. La fiscal general adjunta, Betina Croppi , había solicitado la remoción sosteniendo que las irregularidades en la investigación estaban plenamente probadas.

Durante su exposición, Croppi fue sumamente crítica y calificó la instrucción del caso como un “manual de cómo no investigar” . La fiscal acusadora sostuvo que la investigación se alejó de las pruebas científicas para centrarse en un “juicio moral” sobre la víctima , difundiendo hipótesis sobre su vida privada que afectaron su imagen. Además, enfatizó que el principal sospechoso “estaba frente a sus ojos y no hicieron nada” , en referencia a indicios que fueron ignorados durante casi dos décadas.

El jurado trazó responsabilidades diferenciadas para cada funcionario: a Javier Di Santo se le cuestionó no haber profundizado en las sospechas sobre el autor material pese a los indicios tempranos. En el caso de Daniel Miralles, se criticó su insistencia en investigar al entorno familiar y al viudo Marcelo Macarrón sin pruebas firmes. Por último, sobre Luis Pizarro, la acusación sostuvo que elevó la causa a juicio con una hipótesis de “crimen por encargo” que carecía de respaldo probatorio suficiente.

fiscales nora dalmasso Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales destituidos.

Un punto clave del jury fue el hallazgo, en diciembre de 2024, de ADN perteneciente al parquetista Roberto Bárzola en la escena del crimen y en el cinto de la bata utilizada para el asesinato,. A pesar de que Bárzola se ubicó a sí mismo en la casa la mañana del crimen durante el velorio de la víctima, los fiscales no profundizaron esa línea en su momento. Debido a la demora de casi 20 años en identificarlo, la Justicia debió sobreseer a Bárzola por prescripción, dejando el homicidio sin condena firme.

Como consecuencia de este veredicto, Di Santo, Miralles y Pizarro han quedado inhabilitados de forma absoluta para desempeñar cualquier cargo público en la Justicia provincial. Si bien los defensores hicieron reserva del "caso federal", el tribunal notificó oficialmente la resolución a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los fundamentos técnicos completos de esta histórica destitución se darán a conocer el próximo 20 de mayo de 2026.