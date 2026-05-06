La mediática relató la incertidumbre de quienes se quedarán sin trabajo a fin de mes. Ya se sabe quién será su reemplazo.

La conductora Karina Mazzocco anunció que su programa termina tras cinco temporadas en el aire de América. "Estoy muy movilizada y triste", aseguró.

La conductora de A la Tarde se despidió de su público este miércoles, aunque aclaró que el ciclo llegará al final a fines de mayo. Señaló que se trata de "un programa que empezó con pocas expectativas, pero que se instaló en el horario y creció".

En un emotivo descargo ante sus panelistas, Mazzocco destacó: "Lo único que tengo es agradecimiento a la productora y a mis compañeros". El magazine de TV está producido por Jotax , con el histórico José Núñez al frente de la producción.

"Estoy muy movilizada y triste" Así anunciaba Karina Mazzocco que tras cinco años su programa, "A La Tarde", será levantado de la pantalla de América a finales de mayo. En su lugar llegarán Tartu y Sabrina Rojas con un nuevo programa diario. pic.twitter.com/WiEqplPf74

La famosa se lamentó por la incertidumbre de quedarse sin trabajo, lo que calificó como una "mezcla de melancolía". En este sentido reflexionó que "la televisión es un negocio", y que "los programas empiezan y terminan".

Karina Mazzocco, fuera del aire

El programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, es un magazine de actualidad y espectáculos que empezó como un segmento de chimentos, y se caracteriza por marcar agenda con primicias, notas de farándula y un enfoque en historias de vida impactantes y conflictos familiares. Está al aire hace cinco años, y fue la propia presentadora quien anunció que el ciclo finalizará a fin de mes.