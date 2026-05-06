La conductora Karina Mazzocco anunció que su programa termina tras cinco temporadas en el aire de América. "Estoy muy movilizada y triste", aseguró.
-
Temas del día
- Javier Milei en EEUU
- Manuel Adorni
- Hantavirus
- Ciclogénesis
- Dólar hoy
La mediática relató la incertidumbre de quienes se quedarán sin trabajo a fin de mes. Ya se sabe quién será su reemplazo.
La conductora Karina Mazzocco anunció que su programa termina tras cinco temporadas en el aire de América. "Estoy muy movilizada y triste", aseguró.
La conductora de A la Tarde se despidió de su público este miércoles, aunque aclaró que el ciclo llegará al final a fines de mayo. Señaló que se trata de "un programa que empezó con pocas expectativas, pero que se instaló en el horario y creció".
La mediática destacó que el espacio quedará libre hacia fines de mayo; según trascendió, la franja horaria será ocupada por Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli.
En un emotivo descargo ante sus panelistas, Mazzocco destacó: "Lo único que tengo es agradecimiento a la productora y a mis compañeros". El magazine de TV está producido por Jotax, con el histórico José Núñez al frente de la producción.
La famosa se lamentó por la incertidumbre de quedarse sin trabajo, lo que calificó como una "mezcla de melancolía". En este sentido reflexionó que "la televisión es un negocio", y que "los programas empiezan y terminan".
El programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, es un magazine de actualidad y espectáculos que empezó como un segmento de chimentos, y se caracteriza por marcar agenda con primicias, notas de farándula y un enfoque en historias de vida impactantes y conflictos familiares. Está al aire hace cinco años, y fue la propia presentadora quien anunció que el ciclo finalizará a fin de mes.