6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Una famosa conductora de televisión anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

La mediática relató la incertidumbre de quienes se quedarán sin trabajo a fin de mes. Ya se sabe quién será su reemplazo.

Por
La mediática se lamentó por la pérdida de su espacio de TV.

La mediática se lamentó por la pérdida de su espacio de TV.

Redes sociales

La conductora Karina Mazzocco anunció que su programa termina tras cinco temporadas en el aire de América. "Estoy muy movilizada y triste", aseguró.

Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.
Te puede interesar:

Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

La conductora de A la Tarde se despidió de su público este miércoles, aunque aclaró que el ciclo llegará al final a fines de mayo. Señaló que se trata de "un programa que empezó con pocas expectativas, pero que se instaló en el horario y creció".

La mediática destacó que el espacio quedará libre hacia fines de mayo; según trascendió, la franja horaria será ocupada por Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli.

Embed

En un emotivo descargo ante sus panelistas, Mazzocco destacó: "Lo único que tengo es agradecimiento a la productora y a mis compañeros". El magazine de TV está producido por Jotax, con el histórico José Núñez al frente de la producción.

La famosa se lamentó por la incertidumbre de quedarse sin trabajo, lo que calificó como una "mezcla de melancolía". En este sentido reflexionó que "la televisión es un negocio", y que "los programas empiezan y terminan".

Karina Mazzocco, fuera del aire

El programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, es un magazine de actualidad y espectáculos que empezó como un segmento de chimentos, y se caracteriza por marcar agenda con primicias, notas de farándula y un enfoque en historias de vida impactantes y conflictos familiares. Está al aire hace cinco años, y fue la propia presentadora quien anunció que el ciclo finalizará a fin de mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La periodista lanzó una empresa orientada a capacitaciones para compañías y equipos de trabajo.

Era una figura de El Trece, se fue del canal e inició una nueva vida: ahora es empresaria

Anna Chiara y su mamá Andrea del Boca.

Andrea y Ana del Boca ingresarían a la casa de Gran Hermano: ¿competencia o alianza estratégica?

“No la disculpo una mierda. Me siento incómoda. Le voy apedir a Gran Hermano ‘sacame’”, indicó La Bomba Tucumana.

¿Se va o la expulsan de Gran Hermano? La amenaza de La Bomba Tucumana tras la pelea con Luana

Sol Abraham puso en duda sus ganas de regresar a la casa de Gran Hermano durante el repechaje

Sol Abraham apuntó contra la producción de Gran Hermano por su salida: "Es una falta de respeto"

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos, le había dicho a Eduardo antes de irse.

Polémico video en Gran Hermano 2026: ¿sabía Sol Abraham que salía y volvía Cinzia?

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

Rating Cero

María Becerra agradeció a la virgen de Luján.

Promesa cumplida: María Becerra visitó la Basílica de Luján y agradeció un milagro

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Maxi López deberá enfrentar una contrademanda se su exinquilina. 

Maxi López demandó a una inquilina y recibió una contradenuncia: ¿podría ir preso?

Messi y Carlos Villagrán, juntos en Miami.

Video: el desopilante encuentro entre Messi y Kiko en Miami

La mediática quedó en medio de la polémica por su enigmático posteo en Instagram.

Un enigmático mensaje de Wanda Nara encendió las redes: "El que ríe último..."

Gimena Accardi se encuentra feliz por el éxito de TILF, la serie vertical en la que dirige y actúa. 
play

Gimena Accardi se sinceró sobre su presente amoroso: "Para mí, blanquear..."

últimas noticias

La muerte de Nora Dalmasso, sucedido hace casi 20 años, aun no fue esclarecido.

Caso Nora Dalmasso: destituyeron a los tres fiscales acusados de mal desempeño

Hace 17 minutos
Malena tenía 25 años y una nena de 5 al momento de su asesinato.

Femicidio de Malena Soto: prisión perpetua al exfutbolista que degolló a la joven en un hotel alojamiento

Hace 29 minutos
El alumno fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

Un estudiante denunciado por acoso se atrincheró en la Facultad de Sociales de la UBA

Hace 38 minutos
Tornado, fuertes vientos y enorme granizo en provincia de Buenos Aires durante el paso de la ciclogénesis. 

Un tornado, fuertes ráfagas, granizo y descenso de temperatura: así avanza la ciclogénesis

Hace 50 minutos
El pilarense de 22 años no para de recibir el cariño de la gente.

Video: el tierno gesto de Colapinto con un nene en Miami que emocionó a todos

Hace 1 hora