Estados Unidos: al menos dos muertos y tres heridos por un tiroteo cerca de Dallas El hecho se produjo en una zona con fuerte presencia de la comunidad coreana. Las autoridades informaron que las víctimas conocían al atacante y descartaron un crimen de odio. Por + Seguir en







El FBI intervino en el caso. Redes sociales

Al menos dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas en el marco de un tiroteo registrado cerca de un centro comercial al norte de la ciudad estadounidense de Dallas. El atacante intentó escapar pero fue detenido por las autoridades, quienes afirmaron que las víctimas lo conocían.

El jefe de Policía de Carrollton, Roberto Arredondo, detalló que el hecho se produjo en una zona conocida como Koreatown, a cerca de 32,1 kilómetros al norte de Dallas. En tal sentido, expuso que el atacante se llama Seung Han Ho, tiene 69 años y fue arrestado a unos kilómetros del suceso en un comercio, después de una persecución a pie.

En tanto, Arredondo señaló que las personas baleadas conocían al agresor y aclaró que no se trató de un episodio al azar: "Era una relación comercial conocida. Todavía estamos trabajando para tratar de identificar sus motivos". También descartó la posibilidad de un crimen de odio.

Tiroteo Dallas Se registró un tiroteo en Estados Unidos. Redes sociales

Según consignó la agencia AP, la Oficina del Censo informó que más de 4.000 habitantes de Carrollton son de ascendencia coreana. En este marco, John Jun, un hombre reconocido en la comunidad coreanoestadounidense, manifestó su sorpresa por el hecho y agregó que se trata de un barrio sosegado: "Estamos conmocionados. No somos inmunes a que algo así suceda, pero en general somos una comunidad pacífica que trabaja duro".

Los videos en las redes sociales mostraron una gran presencia policial en el lugar de los hechos, mientras que las autoridades exhortaron a la gente a evitar la zona.