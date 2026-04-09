"Jeffrey Epstein no me presentó a Donald Trump": Melania negó sus vínculos con el pederasta y su socia Desde el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, la primera dama de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa para desmentir su relación con el empresario condenado por tráfico sexual de menores. “Nunca participé en ningún sentido. No fui partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada", compareció. Por + Seguir en







Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Redes Sociales

Desde el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, Melania Trump se refirió a su supuesto vínculo con el empresario Jeffrey Epstein, condenado por tráfico y abuso sexual de menores que se suicidó en la cárcel. “Nunca participé en ningún sentido. No fui partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada", compareció. Además, la primera dama de Estados Unidos le solicitó al Congreso norteamericano que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas del pederasta.

“Nunca he sido amiga de Epstein, nunca he tenido ninguna relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell. Epstein no me presentó a Donald Trump", aseguró la primera dama ante una multitud de periodistas reunidos en el gran Vestíbulo de la Casa Blanca. “Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben acabar hoy mismo. Conocí a mi marido, por casualidad, en una fiesta celebrada en Nueva York en 1998. Ese primer encuentro con mi marido está descrito con detalle en mi libro, Melania”. aprovechó la exmodelo para publicitar su obra.

Embed “Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando”, sostuvo Melania y agregó que es común en Estados Unidos cruzarse en los círculos sociales en Nueva York y Palm Beach. "Mi respuesta por correo electrónico a Maxwell no puede calificarse de nada más que de correspondencia informal. Mi respuesta cortés a su correo electrónico no es más que una nota de cortesía. No soy víctima de Epstein", continuó.

"La primera vez que me crucé con Epstein fue en el año 2000 en un evento al que Donald y yo asistimos juntos en aquel momento. Nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento de sus actividades delictivas. Desde hace años circulan por las redes sociales numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí. Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas. No soy testigo en relación con ninguno de los delitos de Epstein. Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, declaraciones de víctimas o entrevistas del FBI relacionadas con el asunto de Epstein. Nunca he tenido conocimiento alguno del abuso de Epstein hacia sus víctimas”, sentenció contundente una estoica Melania parada frente al atril.

Barron Trump, Donald y Melania Redes sociales Asimismo, negó de manera categórica cualquier relación con Jeffrey Epstein y sus actividades delictivas: “Nunca participé en ningún sentido. No fui partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada”.