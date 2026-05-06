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Video: el desopilante encuentro entre Lionel Messi y Kiko de El Chavo en Miami

El astro argentino recibió una sorpresiva visita en Fort Lauderdale: el actor mexicano Carlos Villagrán logró conocer a su ídolo en una reunión que dio vuelta el mundo.

Messi y Carlos Villagrán

Messi y Carlos Villagrán, juntos en Miami.

Un verdadero choque de estrellas se vivió este miércoles en Miami en un encuentro que sorprendió a todos: Lionel Messi recibió a Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida al icónico personaje de "Kiko" en El Chavo del 8. Entre risas, abrazos y charla, el humorista de 82 años pudo cumplir su gran sueño personal de conocer al capitán de la Selección argentina, definiendo la jornada como "el día más feliz de su vida".

Ni con un gol y una asistencia de Messi, Inter Miami pudo llevarse el clásico.
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El momento más emotivo se produjo cuando los dos astros se estrecharon en un abrazo y Villagrán, visiblemente conmovido, le dio un beso en el cachete izquierdo a Messi. Ante la mirada respetuosa del crack rosarino, el actor le dedicó palabras de total admiración: "Te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado", le expresó mientras la Pulga le agradecía con una sonrisa y firmaba una camiseta para él.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, especialmente luego de que la esposa del actor, Becky Palacios, compartiera videos del detrás de escena y agradeciera a Leo por su empatía. "Admiración absoluta de ambas partes: Argentina y México, fútbol y comedia", escribió Villagrán en su cuenta de Instagram para inmortalizar el encuentro con el hombre que, según sus propias palabras, ha marcado su vida.

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En sus comienzos como futbolista, Messi se disfrazó de Kiko en una fiesta de disfraces con Antonela.

En sus comienzos como futbolista, Messi se disfrazó de Kiko en una fiesta de disfraces con Antonela.

Mirá el encuentro entre Messi y Kiko en Miami

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