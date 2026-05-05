5 de mayo de 2026 Inicio
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Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán: "Logramos los objetivos"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo que "la operación Furia Épica ya terminó" y adelantó que Donald Trump "quiere un acuerdo de paz". El foco se trasladará al Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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El secretario de Estado estadounidense

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes que la Casa Blanca dio por concluida la ofensiva militar contra Irán, denominada "operación Furia Épica", y anticipó que el presidente Donald Trump buscará un acuerdo de paz con Teherán, aunque mantendrá el objetivo de liberar el estrecho de Ormuz.

El FBI intervino en el caso.
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"La operación Furia Épica ya terminó, estamos hechos con esa etapa", sostuvo el funcionario luego de enviar la notificación formal al Congreso. "Logramos los objetivos; preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz", agregó. Según detalló, la próxima etapa de las operaciones en Medio Oriente será el Proyecto Libertad, la iniciativa estadounidense para guiar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

"Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal. Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias", remarcó. Respecto a la navegación en el estrecho, insistió en que "el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital".

En el mismo sentido se expresó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien advirtió que "el alto al fuego no terminó", a pesar de que buques iraníes atacaron a barcos estadounidenses que guiaban a otros a través del estrecho de Ormuz, lo que provocó que Washington hundiera varias pequeñas embarcaciones del país persa.

Hegseth brindó una conferencia de prensa en el Pentágono en la que cuestionó la postura de Teherán sobre los barcos de otros países: "No se puede permitir que Irán bloquee el paso de países inocentes y sus mercancías por una vía marítima internacional". Además, remarcó que el Proyecto Libertad es "independiente y distinto de la Operación Furia Épica".

Estrecho Ormuz 28-3-26
El estrecho de Ormuz es uno de los ejes en conflicto.

El estrecho de Ormuz es uno de los ejes en conflicto.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, afirmó que Irán había atacado a Estados Unidos "más de 10 veces" desde el alto el fuego iniciado el 8 de abril, aunque agregó que "no había alcanzado el umbral necesario para reanudar operaciones de combate importantes".

En tal sentido, Caine precisó que las fuerzas que participan en la operación están compuestas por 15.000 militares estadounidenses. La flota cuenta con 100 aviones de ataque y otras aeronaves no tripuladas, mientras que incluye destructores de misiles guiados y otros buques de guerra que detectan y neutralizan amenazas iraníes.

Donald Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "tomar casi de inmediato" a Cuba y forzar su rendición. En modo de broma aseguró que los cubanos dirán "muchas gracias, nos rendimos" después de ver al portaaviones USS Abraham Lincoln en sus costas.

Durante un discurso que dio Trump en una cena privada en West Palm Beach, Florida, contó que tomará el control de Cuba "casi de inmediato" y explicó que el gobierno cubano "tiene problemas".

Sin embargo, a modo de broma aclaró que le gustaría "terminar un trabajo", en relación a la guerra que lleva contra Irán en Medio Oriente, que ya lleva más de 40 días de conflicto.

En esa línea expresó que "de regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, haremos que se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba.

"Y dirán “muchas gracias nos rendimos", expresó sobre cómo sería la reacción de las autoridades cubanas al observar el despliegue estadounidense.

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