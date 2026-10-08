Conmoción en México: una influencer habría matado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida El episodio ocurrió en Montemorelos y es investigado por la Fiscalía de Nuevo León, que reconstruye las horas previas al ataque, analiza un testimonio clave y revisa publicaciones inquietantes realizadas poco antes del hallazgo. Por Agregar C5N en









La influencer Cindy Tamez se suicidó después de matar a su pareja y a sus tres hijos. Web

La Fiscalía de Nuevo León, en México, busca reconstruir el hecho ocurrido el 2 de octubre en Montemorelos, donde la influencer Cindy Tamez, de 33 años, habría asesinado a su pareja, Leodegario Moya Garza, y a sus tres hijos antes de quitarse la vida, en un episodio que todavía no tiene un móvil confirmado.

Los cuerpos de Moya Garza y de los niños mayores, Bruno, de 10 años, y Christian, de 11, fueron encontrados dentro de la vivienda. Los investigadores creen que ambos chicos intentaron ocultarse detrás de un sillón del living después de escuchar los disparos, según la reconstrucción difundida por las autoridades locales.

Cindy Tamez mató a sus tres hijos y a su pareja antes de quitarse la vida. Web Tamez apareció sin vida junto a Gustavo, su hijo menor de dos años, dentro de una camioneta ubicada a pocas cuadras del domicilio. En el vehículo, los peritos encontraron una pistola calibre 38, un teléfono celular y un cartucho, elementos incorporados al expediente para establecer la secuencia de las muertes.

La investigación avanzó tras el relato de un adolescente de 14 años, amigo de la familia, que había pasado la noche en la casa y aseguró haber visto a Tamez disparar contra una de las víctimas. El menor contó además que ella lo observó y decidió no atacarlo.

La influencer Cindy Tamez se suicidó después de matar a su pareja y a sus hijos. Web Qué había dicho Cindy Tamez, la influencer que mató a toda su familia y luego se suicidó Según el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, antes del episodio hubo consumo de alcohol y una fuerte discusión entre la mujer y su pareja. La hipótesis oficial señala que Moya Garza, de 29 años según esa reconstrucción, habría recibido el disparo mientras dormía, aunque la causa sigue bajo análisis.

Horas antes de que aparecieran los cuerpos, Tamez publicó un video desde un automóvil con una frase que ahora es revisada por los investigadores: "No todos conocen mi lado oscuro. Quemaría mi propia casa solo para ver la de mi vecino arder, aunque eso me perjudique a mí también". Publicaicón de Cindy Tamez en redes sociales. Web