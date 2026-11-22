Una joven de 20 años asesinó a su expareja a puñaladas y alteró la escena del crimen para ocultarlo El ataque ocurrió el domingo al mediodía en una vivienda de Mar del Plata. La agresora llamó al 911 para simular un suicidio, pero la fiscal del caso ordenó su inmediata detención tras hallar pruebas que la incriminan de forma directa. Por Agregar C5N en









La mujer quedó detenida, acusada de "homicidio agravado por el vínculo".

Una mujer de 20 años asesinó este domingo al mediodía a su expareja, un hombre de 28, de cuatro puñaladas en una casa ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata, tras una violenta discusión.

La agresora, identificada como Soledad Portillo, llamó al servicio de emergencias 911 para reportar el hecho. En esa comunicación, la joven relató que al regresar de su trabajo encontró al hombre con lesiones autoinfligidas, pero modificó su versión varias veces ante las autoridades.

La víctima, Ezequiel Garciano, sufrió la herida mortal a la altura del tórax y presentaba otras dos lesiones en el antebrazo derecho y una en el glúteo izquierdo. El personal médico del SAME acudió al domicilio y constató la muerte del joven.

Los efectivos policiales notaron contradicciones entre el relato inicial y los indicios recolectados en la escena. La acusada lavó prendas de vestir, movió objetos, retiró el cuchillo del cuerpo de la víctima y limpió las manchas de sangre del lugar.

Los testimonios de los vecinos complican la situación de la detenida Los habitantes de la zona escucharon gritos que provenían del interior de la propiedad antes del desenlace fatal. Algunos testigos observaron los momentos previos al ataque, cuando Garciano quiso retirarse del inmueble con bolsos y Portillo se lo impidió.