Video: tres ladrones quedaron registrados al robar un departamento durante la despedida de Messi

Unos delincuentes aprovecharon la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina y desvalijaron un departamento en Palermo. Si bien lo hicieron minuciosamente, cuando miles de personas se movilizaban por la zona hacia Núñez, quedaron filmados.
Aprovechando la euforia por la despedida de Lionel Messi, un grupo de delincuentes asaltó una vivienda en Palermo, y fueron filmados por un dispositivo de seguridad.
Unos delincuentes aprovecharon la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina y desvalijaron un departamento en Palermo. Si bien lo hicieron minuciosamente, cuando miles de personas se movilizaban por la zona hacia Núñez, quedaron filmados.
Los ladrones se llevaron todo lo que pudieron ya que los dueños no estaban, pero no tuvo en cuenta que había una cámara de vigilancia que registró todo su modus operandi. En el video se ve el robo en detalle y los rostros de los ladrones.
El hecho sucedió en una vivienda de Humboldt al 2000, que no contaba con personal de seguridad ni vigilancia las 24 horas. Según las imágenes, uno de los asaltantes subió hasta el primer piso, después de tocar timbre y verificar que no había nadie, y llamó a sus dos secuaces. Forzaron la entrada de la puerta principal y entraron.
Los tres quedaron grabados en un dispositivo de seguridad que habían instalado en el living, donde Incluso, donde se los ve abriendo un armario y a otro registrando una mochila. Incluso, uno de los delincuentes quedó grabado de frente justo cuando sustraía una computadora portátil.
Después de revisar unos minutos los otros ambientes, se fueron con el botín. El asalto fue descubierto recién cuando las víctimas regresaron a su hogar y se encontraron con la escena, tras lo cual radicaron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad.
El futbolista Lionel Messi se despidió de la Selección argentina el lunes pasado, en el estadio Mas Monumental en River. Tras el triunfo ante Benín por 3 a 0, el ídolo deportivo cerró su carrera en el seleccionado nacional de fútbol en el Estadio Monumental. Messi tomó la palabra ante más de 85 mil personas y aseguró: "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes", visiblemente emocionado.