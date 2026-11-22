Un hombre y sus dos hijos están prófugos por un homicidio en San Juan durante los festejos por Boca Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, llegó sin vida al Hospital Marcial Quiroga tras recibir un disparo en el cuello. Tres hombres de la misma familia son buscados por el crimen. Por Agregar C5N en









Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, llegó sin vida al Hospital Marcial Quiroga tras recibir un disparo en el cuello.

Jorge Antonio Díaz, de 45 años, y sus dos hijos Isaías Jorge Díaz, de 21, y Emanuel Sebastián Díaz, de 37, son buscados por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo este domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento de Rivadavia, San Juan. El hijo menor fue señalado como el responsable del disparo mortal.

Los tres hombres se fugaron tras el ataque y, al cierre de esta nota, la Policía continúa con sus esfuerzos por localizarlos para detenerlos. De acuerdo al diario local Tiempo de San Juan, la reconstrucción del equipo de investigación permitió determinar que el grupo de los Díaz llegó hasta la vivienda donde estaba Alan con un amigo y otros jóvenes.

Allí, comenzaron una pelea en la entrada de la casa que terminó en el patio. Sin embargo, la disputa había comenzado horas antes: los dos grupos que se enfrentaron se habían cruzado durante los festejos en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de San Juan por el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

Isaías Jorge Díaz (21 años), Emanuel Sebastián Díaz (37 años) y Jorge Antonio Díaz (45 años). En medio del enfrentamiento con puños, Isaías sacó un revólver y efectuó el disparo que impactó en la zona posterior del cuello de Alan, según el testimonio de los testigos. El joven de 22 años fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales, de acuerdo a la prensa local.

Tras el ataque, los tres integrantes de la familia Díaz escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. La Brigada de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales realizó allanamientos en domicilios vinculados con los sospechosos y sus familiares, aunque los procedimientos no permitieron localizarlos.

Cómo continúa la causa por el homicidio de Alan Gil Carrizo en San Juan El caso quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales. El equipo de investigación busca establecer la secuencia completa del hecho, corroborar los testimonios de los testigos y determinar el grado de participación de cada uno de los hombres prófugos en el homicidio.