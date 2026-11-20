Es la segunda vez que ocurre en el mismo establecimiento, donde se desplegó un operativo con 10 ambulancias del SAME. Al menos dos pacientes fueron trasladados al Hospital Durand.

Durante los festejos de fin de año, un grupo de alumnos tiró gas pimienta dentro de una escuela en Caballito. En el lugar se estableció un gran operativo con 10 ambulancias de SAME, evacuaron a 33 personas por intoxicación y dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Durand.

Un alumno de cuarto año arrojó gas pimienta en el salón de actos de la Escuela Normal Superior N° 4, ubicada en la zona de avenida Rivadavia y Acoyte. Como consecuencia, 32 personas recibieron asistencia médica y dos debieron ser trasladadas al Hospital Durand así lo informó la periodista Daniela Gian desde Caballito para C5N .

El hecho ocurrió en el marco de los festejos de fin de año y obligó a activar el protocolo de emergencia. Tras la intervención del SAME, las autoridades dispusieron la evacuación del establecimiento y retiraron a los estudiantes del edificio. La mayoría de las personas afectadas eran menores de edad. Además, fue necesaria la intervención de los Bomberos de la Ciudad para ventilar los ambientes afectados por el gas.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa es que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características en el establecimiento. De acuerdo con el testimonio de una familiar, el pasado 29 de octubre ya se había registrado un hecho similar.

Mónica, abuela de una alumna de 14 años que cursa primer año en el turno mañana, se acercó al colegio para pedir explicaciones después de enterarse de que su nieta había sido afectada por el gas pimienta y recibió asistencia del SAME. " Vine a hablar con las autoridades porque esto ya había pasado hace unos días atrás" , contó para C5N.

La mujer cuestionó las medidas de seguridad implementadas y consideró que la evacuación únicamente hacia el patio del establecimiento no había sido suficiente. También manifestó su malestar por la respuesta que recibió de las autoridades cuando se acercó a pedir explicaciones. "Me enojé, como es lógico que alguien me diga a mí que me quede tranquila si ya esto pasó hace unos días", expresó.

Gas pimienta en una escuela de Caballito: 18 personas intoxicadas

Un total de 18 personas debieron recibir asistencia médica durante la mañana de este jueves luego de que alguien arrojara gas pimienta en el interior de un establecimiento educativo en el barrio porteño de Caballito. El SAME desplegó 13 ambulancias y confirmó que los afectados están fuera de peligro.

El hecho ocurrió en el colegio Normal 4, ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 4900. Según las primeras informaciones, se habría tratado de una broma realizada por un alumno.

La cronista de C5N Paula Avellaneda dialogó con Thiago, uno de los alumnos, quien planteó que "fue un suceso impresionante porque nosotros estábamos todos en el salón de actos, en la feria de ciencias, y comenzamos a escuchar de que varios chicos comenzaron a toser por un gas, no sabíamos cuál gas era".

"Cuando subimos para ver, había un olor que no se podía ni respirar. Comenzabas a toser, toser y no se podía más. Después nos dimos cuenta por compañeros que decían que habían tirado gas pimienta en los baños y por los pasillos del cuarto", continuó.

"Yo considero que fue una broma de mal gusto, que no se midieron ni no se fijaron las consecuencias que podría llegar a tener. Por ejemplo, las personas, el SAME, los bomberos", concluyó el joven.