Femicidio y suicidio en Santa Fe: un policía mató a su expareja y luego se quitó la vida La víctima, Romina Benítez, y el femicida, Marcelo Romero, ambos policías, tenían un hijo en común. El agresor le disparó a su exmujer con el arma reglamentaria y luego se suicidó. Por Agregar C5N en









Los vecinos llamaron al 911 tras la discusión y los gritos de la mujer pidiendo por su hijo. Redes sociales

La Fiscalía de Santa Fe investiga el asesinato de una mujer a manos de su expareja. El presunto femicidio ocurrió el viernes 20 de noviembre cuando un agente de policía mató con su arma reglamentaria a su exmujer y luego se quitó la vida.

El asesino fue identificado como Marcelo Romero, de 28 años, y la víctima era Romina Benítez, de 27. Ambos se desempeñaban en la policía provincial y estaban separados hace poco tiempo.

Según la investigación preliminar, el crimen de violencia de género extrema ocurrió luego de una discusión, cuando él disparó contra su ella y luego se quitó la vida. La mujer había ido a llevar al hijo que tienen en común a la escuela, y cuando volvió a su casa se encontró con su expareja y se produjo una pelea.

Un llamado al 911 alertó a la Policía que halló los dos cuerpos sin vida en la vivienda ubicada en calle Corrientes al 4100, en barrio Santa Lucía de la ciudad de Santa Fe. Además se confirmó que ambos pertenecerían a la Brigada Motorizada.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro ratificó que el disparo se efectuó con el arma reglamentaria de Benítez, dado que Romero estaba de licencia médica a raíz de un accidente laboral previo. En el caso intervino la Policía de Investigaciones (PDI), la Brigada de Femicidios y el gabinete criminalístico para realizar las pericias correspondientes.