Punta Alta: aparecieron muertos un hombre y una mujer y se investiga un presunto femicidio seguido de suicidio Los cuerpos fueron hallados en dos viviendas diferentes de la ciudad, pero la principal hipótesis apunta a que el sujeto mató a su expareja y luego se quitó la vida. Por Agregar C5N en









Punta Alta sigue conmocionada por las dos muertes y el presunto femicidio. Redes sociales

Una tragedia conmueve a Punta Alta, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, con el hallazgo de dos cuerpos de exparejas en distintas viviendas y la Justicia investiga la hipótesis de un presunto femicidio seguido de suicidio.

Ambas personas habían tenido una situación sentimental en el paso y ahora estaban separadas, y si bien todavía no se sabe cuál es la causa de los fallecimientos, la principal línea de investigación apunta a que el hombre habría asesinado a la mujer para posteriormente quitarse la vida.

La investigación La mujer fue identificada como Noelia Díaz, quien fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en Corrientes 1073, con una herida cortante en el cuello. El principal sospechoso es su expareja, Daniel Ferreyra, de 47 años, quien también fue hallado muerto. La hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre asesinó a Díaz y posteriormente se quitó la vida.

Los peritos se concentran en la distancia geográfica de las muertes, ya que los cadáveres estaban en dos viviendas separadas y están reconstruyendo la cronología y el vínculo directo entre ambas muertes.

Según la información aportada por el periodista Luis Hernández, Ferreyra tenía denuncias previas por violencia de género realizadas por la víctima y una prohibición judicial de acercamiento, según el medio local labrujula24.com.