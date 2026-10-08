8 de octubre de 2026 Inicio
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Conmoción en Misiones: buscan a un automovilista que mató a un hombre en silla de ruedas y se dio a la fuga

La víctima pedía dinero en el centro de Posadas y murió tras ser embestido por un auto blanco. El conductor no frenó, no asistió a la víctima y se fugó. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y la búsqueda se extendió hacia Paraguay.

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Un automovilista atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas. 

Un automovilista atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas. 

Un hombre en silla de ruedas murió tras ser embestido por un auto blanco en Posadas, Misiones. El impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad, que mostraron cómo el conductor no frenó ni asistió a la víctima y se dio a la fuga. Horas después, la búsqueda del responsable se extendió hacia Paraguay, ya que se presume que habría cruzado la frontera.

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El trágico hecho tuvo lugar este miércoles alrededor de las 20 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, en la ciudad de Posadas. La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, un hombre con discapacidad que pedía dinero en la zona donde ocurrió el accidente.

Cuando los agentes de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, llegaron al lugar tras el aviso al 911, encontraron a Martínez tendido sobre la avenida Marconi sin vida. El médico policial lo examinó y constató múltiples heridas y una fractura, por lo que ordenó la autopsia correspondiente.

En un primer momento la identidad del fallecido no estaba clara, hasta que una mujer se presentó ante los investigadores y aseguró que se trataba de su padre, entregando la documentación que permitió confirmar oficialmente quién era la víctima.

Cómo sigue la investigación

Los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 analizaron las cámaras de seguridad y hallaron registros clave: un automóvil blanco circulando por la zona minutos antes del impacto. Ese dato permitió identificar la patente y abrió una nueva línea de trabajo, ya que la matrícula estaría vinculada a Paraguay.

Con esa pista, la investigación se amplió más allá de Misiones y se inició un intercambio de información con la Policía Nacional del país lindero para avanzar en la identificación del dueño del vehículo y del conductor.

En paralelo, los investigadores continúan revisando las grabaciones para reconstruir el recorrido del auto y suman testimonios de testigos que puedan aportar detalles. La coordinación entre ambas fuerzas policiales sigue activa, aunque por ahora no hay confirmación oficial de que el vehículo haya sido localizado ni secuestrado. La causa permanece abierta y el análisis de las imágenes es central para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento.

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