Caso Epstein: denuncian la desaparición de archivos que involucran a Donald Trump

Representantes demócratas afirman que faltan papeles, desclasificados en agosto pasado, que contienen una lista de acusaciones contra el actual presidente de Estados Unidos. Estaría comprometido en delitos de abuso sexual contra menores de edad.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunció el ocultamiento de documentos clave sobre el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según legisladores demócratas, entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia se omitieron hojas fundamentales de la investigación que incluyen reportes sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por el actual presidente norteamericano.

Donald Trump en el Congreso.
Donald Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos

Robert García, representante demócrata por California, confirmó la sospecha tras revisar los registros no censurados que entregó la Justicia federal. "El Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con esta superviviente", señaló el legislador. García asegura que hay pruebas que involucran a Trump en "crímenes atroces" durante los años '80.

Según detalló El País, los papeles extraviados incluyen informes de entrevistas realizadas por agentes federales durante el año 2019. En esos testimonios, una mujer relató abusos perpetrados por Epstein y el dirigente republicano en sus residencias privadas. El Departamento de Justicia argumentó a The New York Times que el material retenido corresponde a información reservada o investigaciones en curso.

La Casa Blanca rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que el presidente cuenta con una exoneración total en esta causa. "Trump ha sido totalmente exonerado de cualquier cargo relacionado con Epstein", afirmó Abigail Jackson, portavoz del gobierno estadounidense. El mandatario mantuvo una amistad de 15 años con el magnate, aunque asegura que cortó vínculos en 2004.

Bill Gates pidió disculpas por su relación con el pederasta

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció públicamente que cometió un error al mantener encuentros con Jeffrey Epstein años atrás. El empresario admitió romances extramatrimoniales, aunque negó vínculos con las víctimas del financiero que se suicidó en prisión. "Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates", declaró el líder tecnológico.

Bill Gates y Jeffrey Epstein
Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Gates explicó que conoció al pederasta en 2011 con la intención de recaudar fondos para proyectos de salud global. Sin embargo, calificó esa relación como un callejón sin salida ya que no se concretaron los aportes millonarios esperados. "Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor", agregó el informático durante un encuentro de su fundación.

