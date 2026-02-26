26 de febrero de 2026 Inicio
Renunció el jefe del Foro de Davos por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Se trata del noruego Borge Brende, quien presentó su dimisión luego que se diera a conocer documentos públicos, donde constaban al menos tres cenas de negocios e intercambios de correos electrónicos con el empresario estadounidense.

Borge Brende fue ministro en Noruega.

El presidente y director ejecutivo del Foro Económico de Davos, Borge Brende, presentó este jueves la renuncia a su cargo luego de que salieran a la luz documentos públicos donde se comprueban vínculos con Jeffrey Epstein entre 2018 y 2019. Emitió un comunicado donde señaló que tras “una cuidadosa reflexión”, consideraba que era el momento adecuado para dar un paso al costado y permitir que el Foro continuara su trabajo “sin distracciones”.

Edificio del Ministerio del Interior cubano.
Tras la tensión con EEUU, Cuba aseguró que la lancha atacada "abrió fuego" contra sus efectivos

En los archivos dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se constata que Brende mantuvo al menos tres cenas de negocios con Epstein, e intercambios de correos electrónicos y mensajes de texto en los años mencionados.

Crece el esc&aacute;ndalo por los archivos secretos de Jeffrey Epstein.&nbsp;

Crece el escándalo por los archivos secretos de Jeffrey Epstein.

Paralelamente, los copresidentes del Foro de Davos, André Hoffmann y Larry Fink, informaron que una revisión independiente encargada por la institución concluyó que "no había preocupaciones adicionales más allá de lo ya conocido".

La organización ofreció su "sincero agradecimiento por las importantes contribuciones de Borge Brende al Foro Económico Mundial" y añadió: "Respetamos su decisión de dimitir".

Antes de su rol como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brende fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio e Industria, y ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega.

Caso Epstein: denuncian la desaparición de archivos que involucran a Donald Trump

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes denunció el ocultamiento de documentos clave sobre el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Según legisladores demócratas, entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia se omitieron hojas fundamentales de la investigación que incluyen reportes sobre presuntas agresiones sexuales cometidas por el actual presidente norteamericano.

Robert García, representante demócrata por California, confirmó la sospecha tras revisar los registros no censurados que entregó la Justicia federal. "El Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente las entrevistas del FBI con esta superviviente", señaló el legislador. García asegura que hay pruebas que involucran a Trump en "crímenes atroces" durante los años '80.

Según detalló El País, los papeles extraviados incluyen informes de entrevistas realizadas por agentes federales durante el año 2019. En esos testimonios, una mujer relató abusos perpetrados por Epstein y el dirigente republicano en sus residencias privadas. El Departamento de Justicia argumentó a The New York Times que el material retenido corresponde a información reservada o investigaciones en curso.

La Casa Blanca rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que el presidente cuenta con una exoneración total en esta causa. "Trump ha sido totalmente exonerado de cualquier cargo relacionado con Epstein", afirmó Abigail Jackson, portavoz del gobierno estadounidense. El mandatario mantuvo una amistad de 15 años con el magnate, aunque asegura que cortó vínculos en 2004.

Bill Gates pidió disculpas por su relación con el pederasta

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció públicamente que cometió un error al mantener encuentros con Jeffrey Epstein años atrás. El empresario admitió romances extramatrimoniales, aunque negó vínculos con las víctimas del financiero que se suicidó en prisión. "Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates", declaró el líder tecnológico.

Gates explicó que conoció al pederasta en 2011 con la intención de recaudar fondos para proyectos de salud global. Sin embargo, calificó esa relación como un callejón sin salida ya que no se concretaron los aportes millonarios esperados. "Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor", agregó el informático durante un encuentro de su fundación.

